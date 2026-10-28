Cine este Rizia Tudorache, noul vicepreședinte AUR Ilfov. Ce afaceri și averi are

Publicat 28 oct. 2026, 23:24 Actualizat 28 oct. 2026, 23:25 Sursă Realitatea PLUS

În septembrie 2021, o anchetă jurnalistică dezvăluia că o firmă la care Rizia Tudorache era asociat a câștigat un contract de aproape două milioane de lei de la Ministerul Sănătății. Contractul, atribuit în mandatul Ioanei Mihăilă, viza elaborarea și standardizarea ghidurilor și protocoalelor medicale pentru transplant, iar procedura de achiziție publică a fost întârziată câteva luni.

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