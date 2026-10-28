Cine este Rizia Tudorache, noul vicepreședinte AUR Ilfov. Ce afaceri și averi are

În septembrie 2021, o anchetă jurnalistică dezvăluia că o firmă la care Rizia Tudorache era asociat a câștigat un contract de aproape două milioane de lei de la Ministerul Sănătății. Contractul, atribuit în mandatul Ioanei Mihăilă, viza elaborarea și standardizarea ghidurilor și protocoalelor medicale pentru transplant, iar procedura de achiziție publică a fost întârziată câteva luni.
Potrivit anchetei, contractul a fost atribuit, la 18 august 2021, societății GIR Consulting AS SRL. Procedura făcea parte dintr-un proiect finanțat din fonduri europene, destinat îmbunătățirii reglementărilor din domeniul transplantului.
Miza nu era una minoră. Firma urma să analizeze ghidurile și protocoalele existente și să contribuie la elaborarea unor noi standarde de practică medicală pentru activitățile de transplant din România.
Cu alte cuvinte, un contract public pentru un domeniu medical extrem de sensibil, în care rigoarea profesională și transparența sunt esențiale. Conform informațiilor publicate de Jurnalul, acționarii firmei erau Rizia Tudorache și soția sa, Gabriela Tudorache. La acel moment, el ocupa funcția de președinte al organizației PMP Ilfov, secretar general adjunct al partidului lui Traian Băsescu și era consilier județean.
Firma lui Tudorache a obținut fonduri europene de peste 2,5 milioane de euro pentru un proiect de construire a patru pensiuni în zona Munților Bucegi. Printre afacerile și proprietățile care i-au marcat cariera se numără investițiile și terenurile extinse din zona Moroeni, unde a fost asociat în firme cu profil forestier și imobiliar, alături de politicieni locali influenți, precum fostul președinte PDL al CJ Dâmbovița, Florin Popescu, care a fost condamnat pentru mită electorală la 2 ani cu executare.
Potrivit ultimei declarații de avere completate în 2024 Rizia Tudorache și soția sa dețineau împreună peste 131.000 de metri pătrați de terenuri, inclusiv suprafețe forestiere, agricole și intravilane. În declarație apăreau și două imobile: o casă în Mogoșoaia și o casă de vacanță în zona Moroeni. Documentul consemna, de asemenea, venituri obținute din funcții publice și alte activități.