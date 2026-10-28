Facturi de circa 50 de miliarde de lei, lăsate de Guvernul Bolojan. 20 de jaloane PNRR, cu probleme în analiza Comisiei Europene - SURSE

Publicat 28 oct. 2026, 19:31 Actualizat 28 oct. 2026, 19:33 Sursă Realitatea PLUS

Obligațiile de plată, conform surselor Realitatea PLUS, lăsate de către fosta guvernare condusă de Ilie Bolojan s-ar ridica la aproximativ 50 de miliarde de lei. Estimarea include atât facturi restante, cât și cheltuieli pentru care facturile nu ar fi fost încă emise. În paralel, surse politice citate de postul de televiziune susțin că 20 de jaloane din PNRR ar avea probleme în evaluarea Comisiei Europene, ceea ce ar putea atrage penalități importante.

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