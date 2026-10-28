Facturi de circa 50 de miliarde de lei, lăsate de Guvernul Bolojan. 20 de jaloane PNRR, cu probleme în analiza Comisiei Europene - SURSE

Obligațiile de plată, conform surselor Realitatea PLUS, lăsate de către fosta guvernare condusă de Ilie Bolojan s-ar ridica la aproximativ 50 de miliarde de lei. Estimarea include atât facturi restante, cât și cheltuieli pentru care facturile nu ar fi fost încă emise. În paralel, surse politice citate de postul de televiziune susțin că 20 de jaloane din PNRR ar avea probleme în evaluarea Comisiei Europene, ceea ce ar putea atrage penalități importante.
Ce sume ar trebui acoperite de la buget
Cea mai mare sumă indicată de sursele Realitatea PLUS este de 16 miliarde de lei și ar viza facturi aferente PNRR și SAFE, care ar urma să fie preluate la finanțare din fonduri naționale.
Alte 10 miliarde de lei ar fi necesare pentru funcționarea ministerelor și a altor instituții până la sfârșitul anului. Lista prezentată de surse mai cuprinde:
5 miliarde de lei pentru concedii medicale neachitate;
5,4 miliarde de lei pentru rambursări de TVA;
aproape 5 miliarde de lei pentru programul Anghel Saligny;
2 miliarde de lei pentru furnizorii de energie;
5 miliarde de lei pentru drepturile salariale ale magistraților;
3,2 miliarde de lei în legătură cu litigiul cu Pfizer.
Categoriile enumerate însumează peste 50 de miliarde de lei. Potrivit informațiilor prezentate, nu toate sumele reprezintă facturi restante: estimarea include și necesar de finanțare, precum și cheltuieli pentru care facturile nu ar fi fost încă emise.
Cel puțin 30 de miliarde de lei ar necesita plăți prioritare
Potrivit surselor Realitatea PLUS, cel puțin 30 de miliarde de lei ar trebui achitate cu prioritate, în special către firme, pentru susținerea activității economice.
Acoperirea acestor obligații ar pune o presiune suplimentară asupra bugetului. Aceleași surse indică o creștere a deficitului bugetar la nouă luni de la 3,9% la 6,3% din PIB, fără ca informațiile prezentate să precizeze baza acestei comparații.
Surse: probleme la 20 de jaloane din PNRR
Separat de obligațiile de plată, surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că 20 de jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență ar avea probleme în urma analizei Comisiei Europene.
Potrivit surselor, România ar risca penalități semnificative.