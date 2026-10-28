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Politica· 1 min citire

Alfred Simonis, avertisment dur: ”Sute de localități, blocate dacă nu primesc bani de la Guvern”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 oct. 2026, 17:23
Actualizat28 oct. 2026, 17:29
SursăRealitatea PLUS

PSD reacționează după atacurile Ilie Bolojan și atrage atenția asupra modului în care sunt repartizate resursele bugetare. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, avertizează că sute de localități din România riscă să se confrunte cu dificultăți financiare și să nu mai dispună de fondurile necesare pentru asigurarea funcționării, în absența unui sprijin guvernamental.

Alfred Simonis:”Sute de localități, blocate dacă nu primesc bani de la Guvern”

Înțelegem constrângerile bugetare. Am avut nu știu dacă garanții, da? Certitudinea, garanția că guvernul la rectificarea bugetară va lua în calcul anumite chestiuni care țin de funcționarea acestor instituții

a declarat Alfred Simonis.

Social-democratul a atras atenția că sute de localități se confruntă cu bugete insuficiente pentru funcționare, în lipsa alocărilor de la Guvern.

Este al doilea an în care Guvernul României n-ar, mă rog, până acum n-a făcut o rectificare și n-a alocat către localitățile din România din Fondul de Rezervă Bugetară niciun fel de sumă. Vreau să înțelegem faptul că în România există sute de localități care funcționează, dar care nu au bugete suficiente pentru funcționarea strict vorbind de investiții și cofinanțări

mai spus Președintele Consiliului Județean Timiș.
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