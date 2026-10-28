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Politica· 1 min citire
Alfred Simonis, avertisment dur: ”Sute de localități, blocate dacă nu primesc bani de la Guvern”
Publicat28 oct. 2026, 17:23
Actualizat28 oct. 2026, 17:29
SursăRealitatea PLUS
PSD reacționează după atacurile Ilie Bolojan și atrage atenția asupra modului în care sunt repartizate resursele bugetare. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, avertizează că sute de localități din România riscă să se confrunte cu dificultăți financiare și să nu mai dispună de fondurile necesare pentru asigurarea funcționării, în absența unui sprijin guvernamental.
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