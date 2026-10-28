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Politica· 2 min citire

PNL îi cere premierului Niculescu să adopte urgent rectificarea bugetară: „Guvernarea PSD nu poate ține România ostatică”

Ilie Bolojan versus Luca Niculescu/ Colaj foto/ Facebook

Ilie Bolojan versus Luca Niculescu/ Colaj foto/ Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat28 oct. 2026, 12:38
Actualizat28 oct. 2026, 12:42

Partidul Național Liberal (PNL) îi solicită premierului Luca Niculescu să adopte de urgență rectificarea bugetară necesară finanțării instituțiilor și serviciilor publice esențiale. Într-un comunicat de presă remis miercuri, 28 octombrie, liberalii acuză Partidul Social Democrat (PSD) că întârzie procedura și susțin că spitalele, școlile, primăriile și alte instituții ale statului nu pot funcționa "după calendarul de partid al lui Sorin Grindeanu".

PNL avertizează că amânarea rectificării bugetare poate provoca blocaje în funcționarea instituțiilor statului și cere Guvernului să finalizeze cât mai repede procedura.

Guvernarea PSD nu poate ține România ostatică

au transmis liberalii în comunicatul citat.

Ce acuzații fac liberalii?

Liberalii susțin că România are nevoie de finanțare imediată pentru sistemul de sănătate, serviciile de urgență, proiectele europene și alte investiții aflate în derulare. Potrivit acestora, orice nouă întârziere ar putea avea consecințe directe asupra cetățenilor și ar putea împinge instituții esențiale în situații dificile.

PNL reproșează, totodată, PSD că, înainte de învestirea noului Guvern, reprezentanții partidului prezentau rectificarea bugetară drept o măsură vitală pentru asigurarea funcționării statului, în timp ce acum procedura ar fi întârziată.

Avertizăm PSD că întârzierea rectificării bugetare e o încălcare flagrantă a obligației de a guverna. Reamintim PSD că este singurul partid de guvernare și nu mai are pe cine să arunce vina pentru problemele țării

se mai arată în comunicatul PNL.

Liberalii mai afirmă și că spitalele, școlile, primăriile și companiile care așteaptă plăți de la stat nu pot fi nevoite să se adapteze calendarului politic al PSD.

Premierul Luca Niculescu, somat să intervină

PNL îi cere, astfel, premierului Luca Niculescu să își exercite autoritatea și să adopte rectificarea bugetară în cel mai scurt timp. Totodată, liberalii acuză PSD că ar transforma o operațiune bugetară urgentă într-un instrument de dispută politică.

Îi cerem premierului Luca Niculescu să-și exercite autoritatea de șef al guvernului și să adopte urgent rectificarea bugetară. Guvernul României se conduce de la Palatul Victoria, nu din sediul PSD

au transmis reprezentanții partidului condus de Ilie Bolojan.

În același comunicat, liberalii solicită PSD să nu mai prezinte cifre pe care le consideră incorecte și critică amestecarea mai multor categorii de sume: facturi deja emise, estimări privind lucrări încă nefacturate, solicitări suplimentare ale ministerelor, impactul unor hotărâri judecătorești și estimări privind necesarul de finanțare până la sfârșitul anului.

PNL susține că aceste categorii trebuie diferențiate pentru a evita prezentarea unor date care ar putea induce în eroare în privința necesarului real de finanțare.

PNL acuză PSD de folosirea rectificării bugetare în scop politic

Liberalii susțin că întârzierea rectificării nu trebuie să afecteze funcționarea serviciilor publice și acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că ar folosi subiectul în scopuri politice.

Cerem PSD să nu transforme o operațiune bugetară urgentă într-un instrument de scandal și manipulare

se mai arată în comunicat.
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