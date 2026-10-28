PNL îi cere premierului Niculescu să adopte urgent rectificarea bugetară: „Guvernarea PSD nu poate ține România ostatică”

Publicat 28 oct. 2026, 12:38 Actualizat 28 oct. 2026, 12:42

Partidul Național Liberal (PNL) îi solicită premierului Luca Niculescu să adopte de urgență rectificarea bugetară necesară finanțării instituțiilor și serviciilor publice esențiale. Într-un comunicat de presă remis miercuri, 28 octombrie, liberalii acuză Partidul Social Democrat (PSD) că întârzie procedura și susțin că spitalele, școlile, primăriile și alte instituții ale statului nu pot funcționa "după calendarul de partid al lui Sorin Grindeanu".

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