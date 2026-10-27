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Marius Lulea critică majorarea taxelor și impozitelor: „Românii își doresc mai mult decât să supraviețuiască”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris deIulian Budusan
Publicat27 oct. 2026, 18:15
SursăRealitatea PLUS

Marius Lulea a criticat, la Realitatea PLUS, majorarea taxelor și impozitelor, susținând că statul trebuie să găsească un echilibru între veniturile de care are nevoie pentru a funcționa și banii care trebuie să rămână la dispoziția cetățenilor.

Acesta a atras atenția că locuințele românilor sunt, în cele mai multe cazuri, destinate uzului personal, nu investițiilor, și a invocat exemplul Italiei, unde prima locuință poate beneficia de scutiri de la impozitare, în anumite condiții.

Marius Lulea se opune creșterii taxelor și impozitelor

În intervenția sa la Realitatea PLUS, Marius Lulea a declarat că nu consideră oportună o nouă majorare a taxelor și impozitelor, în condițiile în care presiunea fiscală asupra populației și companiilor a crescut deja.

Acesta a subliniat că locuința în care trăiește o familie nu ar trebui tratată în același mod ca proprietățile suplimentare deținute în scop investițional sau imobilele de mari dimensiuni.

Exemplul Italiei, invocat în dezbaterea privind impozitarea locuințelor

Marius Lulea a făcut referire la sistemul fiscal din Italia, susținând că prima locuință poate fi exceptată de la impozitare dacă nu se încadrează în categoria imobilelor de lux. În opinia sa, ar trebui făcută o diferență clară între proprietatea utilizată ca reședință personală și imobilele suplimentare sau de mari dimensiuni.

În primul rând, nici eu nu cred că este binevenită o majorare a taxelor și impozitelor. Să nu uităm că românii nu sunt investitori, iar locuințele acestora sunt destinate propriei folosințe.

În Italia, prima locuință, dacă nu este una de lux sau de dimensiuni foarte mari, nu se impozitează. Practic, există o practică europeană: dacă locuința este destinată uzului personal, atunci nu este taxată. Dacă vrei a doua casă, a treia casă, a patra casă sau o locuință de sute de metri pătrați, situația este cu totul diferită.

Nici eu nu consider că este oportun să se întâmple acest lucru, în condițiile în care, oricum, în ultima perioadă, taxele au crescut foarte mult, atât pentru firme, cât și pentru populație. Iată că și pensionarii au fost impozitați, iar salariații dau jumătate din venitul lor către stat

a declarat fondatorul AUR Marius Lulea.

Avertisment privind presiunea fiscală asupra românilor

Marius Lulea a susținut că majorările fiscale din ultima perioadă afectează atât mediul de afaceri, cât și populația, inclusiv pensionarii și salariații. Acesta a cerut o abordare care să țină cont de veniturile cetățenilor și de capacitatea lor de a suporta noi obligații fiscale.

În opinia sa, autoritățile trebuie să găsească o soluție prin care statul să dispună de resursele necesare pentru a asigura servicii publice de calitate, fără să reducă excesiv veniturile disponibile ale populației.

Educația, sănătatea, infrastructura și securitatea sunt domenii în care statul trebuie să ofere servicii corespunzătoare, a subliniat Marius Lulea.

„Trebuie să ne gândim care este echilibrul necesar”

Marius Lulea a insistat asupra necesității unui echilibru între nevoile bugetare ale statului și dreptul cetățenilor de a beneficia de veniturile pe care le obțin prin muncă.

Trebuie să ne gândim care este echilibrul necesar, astfel încât statul să funcționeze și să ofere servicii de calitate în educație, sănătate, infrastructură și securitate.

Pe de altă parte, trebuie să lăsăm suficienți bani la dispoziția cetățenilor, astfel încât aceștia să aibă încredere că statul le poate garanta prosperitatea.

Pentru că ne dorim mai mult decât să supraviețuim. Eu cred că statul trebuie să țină cont de toate aceste echilibre.

a declarat Marius Lulea.
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