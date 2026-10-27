Marius Lulea critică majorarea taxelor și impozitelor: „Românii își doresc mai mult decât să supraviețuiască”

Publicat 27 oct. 2026, 18:15 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea a criticat, la Realitatea PLUS, majorarea taxelor și impozitelor, susținând că statul trebuie să găsească un echilibru între veniturile de care are nevoie pentru a funcționa și banii care trebuie să rămână la dispoziția cetățenilor.

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