Dominic Fritz, plătit de USR cu aproape aceeași sumă pe care o primea ca primar al Timișoarei - surse

Publicat 27 oct. 2026, 17:55 Actualizat 27 oct. 2026, 18:02 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz ar urma să încaseze un salariu de aproximativ 36.000 de lei brut pe lună din partea USR, după ce și-a pierdut mandatul de primar al municipiului Timișoara, potrivit unor surse din conducerea partidului, citate de Realitatea Plus. Decizia ar fi fost discutată și aprobată la nivelul conducerii formațiunii și stârnește deja controverse, pentru că i-ar păstra liderului USR aproape aceleași venituri pe care le încasa în funcția de edil.

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