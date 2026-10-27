Dominic Fritz, plătit de USR cu aproape aceeași sumă pe care o primea ca primar al Timișoarei - surse

Dominic Fritz ar urma să încaseze un salariu de aproximativ 36.000 de lei brut pe lună din partea USR, după ce și-a pierdut mandatul de primar al municipiului Timișoara, potrivit unor surse din conducerea partidului, citate de Realitatea Plus. Decizia ar fi fost discutată și aprobată la nivelul conducerii formațiunii și stârnește deja controverse, pentru că i-ar păstra liderului USR aproape aceleași venituri pe care le încasa în funcția de edil.
Dominic Fritz, salariu de aproximativ 36.000 de lei brut de la USR
Liderul USR, Dominic Fritz, ar urma să fie angajat al partidului și să primească un salariu de aproximativ 36.000 de lei brut pe lună, potrivit unor surse din conducerea formațiunii politicecitate de Realitatea Plus.
Conform informațiilor obținute din interiorul partidului, Biroul Național al USR a mandatat Secretariatul General să încheie contractul cu acesta, după încetarea mandatului său de primar al municipiului Timișoara.
Sursele citate susțin că remunerația lunară s-ar ridica la aproape 19.000 de lei net, un nivel similar cu veniturile încasate de Fritz în perioada în care conducea administrația locală timișoreană.
Decizia ridică întrebări privind finanțarea partidului
Mutarea a generat deja discuții în spațiul politic, în condițiile în care Dominic Fritz nu va mai ocupa o funcție executivă în administrația publică, dar ar urma să fie remunerat de partid cu o sumă comparabilă cu salariul de primar.
Criticii deciziei susțin că formațiunea va trebui să explice criteriile care au stat la baza stabilirii acestei remunerații și activitățile pe care liderul partidului le va desfășura în noua calitate.
De cealaltă parte, susținătorii măsurii ar putea argumenta că funcția de președinte al unui partid parlamentar implică responsabilități politice și administrative semnificative, care justifică o remunerație consistentă.
USR nu a anunțat oficial valoarea remunerației
Până în acest moment, informațiile privind valoarea exactă a salariului provin din surse din interiorul partidului. USR nu a prezentat public detalii oficiale referitoare la cuantumul remunerației sau la termenii contractului care urmează să fie încheiat.
Subiectul apare într-un moment sensibil pentru formațiune, după schimbările politice și administrative produse în urma pierderii Primăriei Timișoara.