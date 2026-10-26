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Politica· 1 min citire
Ministrul Sănătății: ”Sub nicio formă nu se închid spitale în România”
FOTO: Arhivă
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară că spitalele din România nu vor fi închise, însă autoritățile vor pune accent pe dezvoltarea rețelei de ambulatorii. Oficialul a explicat că aproximativ 80% dintre pacienții care ajung la spital au nevoie de analize, consultații sau ajustări de tratament, servicii care pot fi oferite fără internare. În acest context, internarea pacienților pentru două-trei zile doar pentru investigații nu mai este considerată o soluție sustenabilă.
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