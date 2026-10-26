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Politica· 1 min citire

Ministrul Sănătății: ”Sub nicio formă nu se închid spitale în România”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 22:01

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară că spitalele din România nu vor fi închise, însă autoritățile vor pune accent pe dezvoltarea rețelei de ambulatorii. Oficialul a explicat că aproximativ 80% dintre pacienții care ajung la spital au nevoie de analize, consultații sau ajustări de tratament, servicii care pot fi oferite fără internare. În acest context, internarea pacienților pentru două-trei zile doar pentru investigații nu mai este considerată o soluție sustenabilă.

Alexandru Rogobete: Sub nicio formă nu se închid spitale

Sub nicio formă nu se închid spitale. Asta vreau să o spun din start, ferm, apăsat. Nu se vor închide spitale. Politica publică pe care am avut-o la Ministerul Sănătăţii, inclusiv în mandatul trecut şi o voi continua, se bazează pe dezvoltarea zonei de ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi. Şi am reuşit cu fonduri europene, dar şi cu fonduri din bugetul de stat, în multe locuri, să extindem capacitatea de răspuns a ambulatoriilor de specialitate

— a declarat Alexandru Rogobete, la postul public de televiziune.

Oficialul a precizat că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, pacienții care treceau prin anumite intervenții chirurgicale rămâneau internați între trei și cinci zile pentru recuperare. În prezent, datorită evoluției tehnologiei și tehnicilor medicale, multe dintre aceste proceduri permit externarea chiar a doua zi.

Alexandru Rogobete: Nu este sustenabil să internăm pacientul două-trei zile

Potrivit social-democratului, o mare parte dintre pacienții cu boli cronice care ajung la spital au nevoie, de fapt, de monitorizarea stării de sănătate.

Ştiţi că 80 la sută dintre pacienţii care se prezintă la spital pentru boli cronice, de fapt, au nevoie de ajustarea tratamentului, monitorizarea stării clinice, de investigaţii simple, analize, imagistică sau un simplu consult. Ori pentru asta nu trebuie internat pacientul două-trei zile, cum se obişnuia. Îl internăm două-trei zile pentru a-i face analizele. Nu este sustenabil

— a conchis ministrul Sănătății.
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