Nicușor Dan îl felicită pe Lula pentru realegerea ca președinte al Braziliei: România vrea să consolideze parteneriatul UE-America Latină

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, luni, 26 octombrie, un mesaj de felicitare pentru Luiz Inácio Lula da Silva, după realegerea acestuia în funcția de președinte al Braziliei. Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), șeful statului a subliniat importanța continuării cooperării dintre cele două țări în abordarea provocărilor globale și consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și America Latină.
Preşedintel Nicuşor Dan l-a felicitat, luni, pe Luiz Inácio Lula da Silva pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale în Brazilia, el arătând că România aşteaptă cu interes continuarea colaborării dintre cele două state, în ceea ce priveşte provocările globale şi consolidarea parteneriatului dintre UE şi America Latină.
Al patrulea mandat pentru Lula. Bolsonaro contestă rezultatul alegerilor
Preşedintele brazilian de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, a fost reales duminică, 25 octombrie, în fruntea țării, obţinând un al patrulea mandat fără precedent, în timp ce rivalul său conservator, Flavio Bolsonaro, şi-a anunţat intenţia de a contesta rezultatul alegerilor, relatează AFP.
Potrivit rezultatelor oficiale, Lula a obținut 51,8% din voturi, față de 48,2% pentru Flávio Bolsonaro, având un avans de aproximativ 4,4 milioane de voturi, scriu jurnaliștii AFP.
În primul tur de scrutin, el fusese devansat de fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022).
Brazilienii "au mers la vot pentru că am reuşit să-i convingem că votul era foarte important pentru a garanta democraţia", a declarat Lula la São Paulo.
Reamintim că Bolsonaro senior îşi ispăşeşte, în arest la domiciliu, o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, pentru că a încercat să se agaţe de putere după ce a eşuat să fie reales în 2022.