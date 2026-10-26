Nicușor Dan îl felicită pe Lula pentru realegerea ca președinte al Braziliei: România vrea să consolideze parteneriatul UE-America Latină

Publicat 26 oct. 2026, 14:26 Actualizat 26 oct. 2026, 14:33

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, luni, 26 octombrie, un mesaj de felicitare pentru Luiz Inácio Lula da Silva, după realegerea acestuia în funcția de președinte al Braziliei. Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), șeful statului a subliniat importanța continuării cooperării dintre cele două țări în abordarea provocărilor globale și consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și America Latină.

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