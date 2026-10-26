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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu acuză Guvernul că ascunde 35 de miliarde de lei din deficit. Ce arată cifrele Eurostat

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

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Scris deRealitatea.NET
Publicat26 oct. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul că prezintă o imagine înșelătoare a situației bugetare a României. Acesta susține că există o diferență de 35 de miliarde de lei între deficitul anunțat de Executiv și cel calculat potrivit metodologiei europene. Senatorul a invocat datele Eurostat și a cerut explicații cu privire la diferențele dintre cele două raportări.

Petrișor Peiu: Diferență de 35 de miliarde de lei între cifrele Guvernului și cele ale Eurostat

Liderul senatorilor AUR a criticat modul în care Guvernul prezintă deficitul bugetar și a explicat că datele comunicate de autoritățile române sunt diferite de cele calculate după metodologia utilizată de Eurostat.

Guvernul comunică la șase luni un deficit bugetar de 2% din PIB, 41 de miliarde de lei. În același timp, Eurostatul ne arată că pe trimestrul 1 deficitul bugetar brut a fost 7,4%, iar în trimestrul 2, 7,8%, ambele procentaje se referă la PIB-urile respectivelor trimestre. Practic, este un decalaj între ce spune Eurostat, 76 de miliarde de lei pe primul semestru, și ce spune Guvernul, 41 de miliarde de lei. E un decalaj de 35 de miliarde de lei.

— a declarat Petrișor Peiu.

Senatorul a ridicat problema modului în care este calculat deficitul și a explicat diferența dintre metodologia folosită de Guvern și cea aplicată la nivel european.

De ce sunt diferite cifrele prezentate de Guvern și Eurostat

Petrișor Peiu a explicat că Executivul raportează deficitul pe baza sumelor efectiv încasate și plătite, în timp ce metodologia europeană ESA ia în calcul și obligațiile de plată asumate.

Acum, care este adevăratul deficit? Pentru că Guvernul anunță așa-numitul deficit bugetar pe numerar sau pe cash, în vreme ce Eurostat lucrează cu deficitul bugetar în sistem ESA, European System of Accounts. Diferența este următoarea: Guvernul vorbește de diferența între cheltuielile efectiv făcute și veniturile efectiv încasate, Eurostat vorbește de diferența între cheltuielile angajate, cele care trebuiau făcute, și veniturile încasate.

— a mai transmis liderul senatorilor AUR.

Acesta consideră că deficitul calculat potrivit metodologiei ESA oferă o imagine mai relevantă asupra obligațiilor financiare ale statului, întrucât cheltuielile asumate trebuie, în cele din urmă, achitate.

Petrișor Peiu cere explicații: „De ce presupune Guvernul că se va întâmpla o minune?”

Liderul senatorilor AUR a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca situația bugetară să se îmbunătățească semnificativ până la sfârșitul anului.

Practic, noi constatăm că avem o medie a deficitului bugetar de 7,6% în primul semestru al anului. De ce presupune Guvernul că se va întâmpla o minune în ultimele două luni care să întoarcă această chestiune?

— a mai spus Petrișor Peiu.

Senatorul a insistat și asupra faptului că metodologia Eurostat permite compararea situației bugetare a statelor membre ale Uniunii Europene după aceleași criterii.

Pentru că Eurostatul compară mere cu mere, nu pere cu mere. Adică toate statele Uniunii Europene sunt comparate după același criteriu. Ei bine, după criteriul ăsta media în Uniunea Europeană este 3,3% din PIB, în România este 7,8% din PIB

— a mai spus Petrișor Peiu.

Ce arată datele Eurostat și Ministerului Finanțelor

Potrivit datelor Eurostat publicate pe 21 octombrie 2026, România a înregistrat un deficit de 7,4% din PIB în primul trimestru și de 7,8% în al doilea trimestru, pe seria neajustată sezonier. Pe seria ajustată sezonier, deficitul pentru trimestrul al doilea a fost de 9,2% din PIB. În aceeași perioadă, deficitul bugetar calculat prin metoda cash pentru primele șase luni a fost de 41 de miliarde de lei, echivalentul a 2% din PIB-ul anual, potrivit Ministerului Finanțelor.

În urma publicării datelor europene, Ministerul Finanțelor a explicat diferențele dintre deficitul cash și cel calculat după metodologia ESA. Instituția a precizat că diferențele pot proveni din mai multe ajustări contabile, inclusiv obligații neachitate, dar și din modul de înregistrare a investițiilor, dobânzilor și altor operațiuni financiare.

Datele Eurostat indică un deficit ajustat sezonier de 3,3% din PIB pentru zona euro și de 3,5% pentru întreaga Uniune Europeană în trimestrul al doilea din 2026. Procentele trimestriale trebuie comparate folosind aceeași metodă de ajustare, iar diferența dintre deficitul cash și cel ESA nu demonstrează, prin ea însăși, existența unor facturi neachitate de 35 de miliarde de lei.

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