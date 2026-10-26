Petrișor Peiu acuză Guvernul că ascunde 35 de miliarde de lei din deficit. Ce arată cifrele Eurostat

Publicat 26 oct. 2026, 14:22 Sursă Realitatea PLUS

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul că prezintă o imagine înșelătoare a situației bugetare a României. Acesta susține că există o diferență de 35 de miliarde de lei între deficitul anunțat de Executiv și cel calculat potrivit metodologiei europene. Senatorul a invocat datele Eurostat și a cerut explicații cu privire la diferențele dintre cele două raportări.

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