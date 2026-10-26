Petrișor Peiu acuză Guvernul că ascunde 35 de miliarde de lei din deficit. Ce arată cifrele Eurostat

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul că prezintă o imagine înșelătoare a situației bugetare a României. Acesta susține că există o diferență de 35 de miliarde de lei între deficitul anunțat de Executiv și cel calculat potrivit metodologiei europene. Senatorul a invocat datele Eurostat și a cerut explicații cu privire la diferențele dintre cele două raportări.
Petrișor Peiu: Diferență de 35 de miliarde de lei între cifrele Guvernului și cele ale Eurostat
Liderul senatorilor AUR a criticat modul în care Guvernul prezintă deficitul bugetar și a explicat că datele comunicate de autoritățile române sunt diferite de cele calculate după metodologia utilizată de Eurostat.
Senatorul a ridicat problema modului în care este calculat deficitul și a explicat diferența dintre metodologia folosită de Guvern și cea aplicată la nivel european.
De ce sunt diferite cifrele prezentate de Guvern și Eurostat
Petrișor Peiu a explicat că Executivul raportează deficitul pe baza sumelor efectiv încasate și plătite, în timp ce metodologia europeană ESA ia în calcul și obligațiile de plată asumate.
Acesta consideră că deficitul calculat potrivit metodologiei ESA oferă o imagine mai relevantă asupra obligațiilor financiare ale statului, întrucât cheltuielile asumate trebuie, în cele din urmă, achitate.
Petrișor Peiu cere explicații: „De ce presupune Guvernul că se va întâmpla o minune?”
Liderul senatorilor AUR a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca situația bugetară să se îmbunătățească semnificativ până la sfârșitul anului.
Senatorul a insistat și asupra faptului că metodologia Eurostat permite compararea situației bugetare a statelor membre ale Uniunii Europene după aceleași criterii.
Ce arată datele Eurostat și Ministerului Finanțelor
Potrivit datelor Eurostat publicate pe 21 octombrie 2026, România a înregistrat un deficit de 7,4% din PIB în primul trimestru și de 7,8% în al doilea trimestru, pe seria neajustată sezonier. Pe seria ajustată sezonier, deficitul pentru trimestrul al doilea a fost de 9,2% din PIB. În aceeași perioadă, deficitul bugetar calculat prin metoda cash pentru primele șase luni a fost de 41 de miliarde de lei, echivalentul a 2% din PIB-ul anual, potrivit Ministerului Finanțelor.
Datele Eurostat indică un deficit ajustat sezonier de 3,3% din PIB pentru zona euro și de 3,5% pentru întreaga Uniune Europeană în trimestrul al doilea din 2026. Procentele trimestriale trebuie comparate folosind aceeași metodă de ajustare, iar diferența dintre deficitul cash și cel ESA nu demonstrează, prin ea însăși, existența unor facturi neachitate de 35 de miliarde de lei.