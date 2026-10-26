Despăgubiri pentru secetă: Florin Barbu anunță corectarea formulei de calcul. Cererile depuse rămân valabile

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat modificarea formulei de calcul pentru despăgubirile acordate fermierilor afectați de secetă, pentru a elimina o eroare privind aplicarea gradului de calamitate. Cererile depuse până în prezent rămân valabile, iar sprijinul financiar urmează să fie calculat și plătit pe baza noii formule, în funcție de suprafețele verificate.
Proiectul de modificare a actului normativ a intrat pe circuitul de avizare, potrivit ministrului. Obiectivul anunțat este aprobarea documentului în următoarea ședință de Guvern, astfel încât plățile să poată începe rapid.
Ce se schimbă la calculul despăgubirilor pentru secetă
Florin Barbu a explicat că modificarea urmărește eliminarea unui calcul greșit, prin care se aplica „procent la procent” în stabilirea sprijinului financiar pentru fermierii afectați.
„Am reparat eroarea legată de aplicarea gradului de calamitate și am eliminat astfel calculul greșit prin care se aplica procent la procent. Formula de calcul a sprijinului financiar va asigura compensarea corectă a pierderilor înregistrate de fermieri”, a transmis ministrul Agriculturii.
Mesajul nu precizează formula exactă de calcul sau cuantumul sumelor care vor fi acordate după modificare.
Cererile depuse de fermieri rămân valabile
Fermierii care au depus deja cereri pentru despăgubiri nu vor trebui să le redepună, potrivit precizărilor făcute de Florin Barbu. Acestea își păstrează valabilitatea, iar calculul și plata sprijinului vor urma noua formulă.
„Foarte important: toate cererile depuse până acum rămân valabile. Banii se vor calcula și se vor plăti folosind noua formulă, bazată pe suprafețele verificate”, a subliniat ministrul.
Când ar putea fi aprobată noua formulă
Modificarea nu este încă aprobată de Guvern. Potrivit ministrului Agriculturii, documentul se află în etapa de avizare și ar urma să fie supus aprobării în următoarea ședință a Executivului.
„Documentul a pornit pe circuitul de avizare, astfel încât în următoare ședință de guvern să poată fi aprobat și să demarăm rapid plățile”, a anunțat Florin Barbu.
Ministrul nu a indicat o dată exactă pentru începerea plăților către fermieri.
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