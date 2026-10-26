Despăgubiri pentru secetă: Florin Barbu anunță corectarea formulei de calcul. Cererile depuse rămân valabile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 14:16

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat modificarea formulei de calcul pentru despăgubirile acordate fermierilor afectați de secetă, pentru a elimina o eroare privind aplicarea gradului de calamitate. Cererile depuse până în prezent rămân valabile, iar sprijinul financiar urmează să fie calculat și plătit pe baza noii formule, în funcție de suprafețele verificate.

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