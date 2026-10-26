Ilie Bolojan recunoaște că unele taxe i-au nedreptățit pe români, dar îl provoacă pe noul premier: „De ce n-a redus TVA-ul?”

Ilie Bolojan a recunoscut că supraimpozitarea contractelor part-time nu a fost o măsură justă pentru români. Fostul premier a vorbit și despre majorarea TVA, o decizie intens criticată în timpul guvernării sale, dar a atras atenția că nici actualul Executiv nu a redus taxa, în ciuda promisiunilor făcute anterior. Liderul liberal susține că România avea nevoie urgentă de venituri suplimentare și că orice reducere a taxelor trebuie însoțită de măsuri care să mențină echilibrul bugetar.
Ilie Bolojan, despre creșterea TVA: „Înțeleg că a fost o măsură care n-a fost bună”
Fostul premier a explicat că majorarea TVA a fost decisă într-un moment în care România avea nevoie să își crească rapid veniturile și să corecteze deficitul bugetar. Bolojan susține că restructurarea administrației și a companiilor de stat nu putea produce rezultate imediate, iar amânarea măsurilor fiscale ar fi pus în pericol finanțarea europeană.
În același timp, liderul liberal i-a criticat pe actualii guvernanți, întrebând de ce nu au redus TVA-ul imediat după preluarea puterii, dacă măsura adoptată de fostul Executiv a fost atât de greșită.
Fostul premier consideră că România nu poate susține cheltuieli publice ridicate fără venituri suficiente la buget. În opinia sa, reducerea taxelor trebuie corelată cu diminuarea altor cheltuieli, pentru a nu accentua dezechilibrele financiare.
Bolojan recunoaște că taxarea contractelor part-time ar trebui să fie proporțională cu orele lucrate
Ilie Bolojan a fost întrebat și despre proiectul legislativ care prevedea eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, inițiativă a cărei promovare a cerut anterior să fie oprită. Fostul premier a recunoscut că principiul taxării proporționale cu timpul efectiv lucrat este corect, dar a insistat că modificarea legislației trebuie să țină cont de impactul asupra bugetului.
Deși susține acest principiu, Bolojan nu a indicat un termen pentru eliminarea supraimpozitării. O asemenea decizie ar urma să depindă de situația finanțelor publice și de planurile bugetare ale actualului Guvern.
TVA a crescut de la 19% la 21%, iar taxarea part-time rămâne în discuție
În ceea ce privește contractele part-time, legislația actuală prevede, cu anumite excepții, calcularea contribuțiilor sociale la o bază minimă corespunzătoare salariului minim, chiar dacă venitul efectiv obținut pentru timpul lucrat este mai mic. Proiectul de eliminare a supraimpozitării a fost amânat în Parlament din cauza impactului bugetar estimat. Printre variantele analizate s-a aflat și aplicarea treptată a noilor reguli, pentru anumite categorii de angajați, începând cu 2027.