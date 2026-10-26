Ilie Bolojan recunoaște că unele taxe i-au nedreptățit pe români, dar îl provoacă pe noul premier: „De ce n-a redus TVA-ul?”

Publicat 26 oct. 2026, 09:09 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a recunoscut că supraimpozitarea contractelor part-time nu a fost o măsură justă pentru români. Fostul premier a vorbit și despre majorarea TVA, o decizie intens criticată în timpul guvernării sale, dar a atras atenția că nici actualul Executiv nu a redus taxa, în ciuda promisiunilor făcute anterior. Liderul liberal susține că România avea nevoie urgentă de venituri suplimentare și că orice reducere a taxelor trebuie însoțită de măsuri care să mențină echilibrul bugetar.

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