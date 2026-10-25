Nicușor Dan, de Ziua Armatei Române: ”Vom acţiona ferm pentru a descuraja şi dacă va fi cazul de a neutraliza orice ameninţare”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 11:39

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat duminică, la ceremonia organizată de Ziua Armatei Române, la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” din Borcea, județul Călărași, că România trebuie să își consolideze capacitatea de apărare prin investiții în modernizarea și înzestrarea forțelor armate, în contextul amenințărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Șeful statului a transmis un mesaj de încredere în viitorul țării, subliniind importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, a apartenenței la NATO și a cooperării cu aliații europeni.

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