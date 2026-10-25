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Marius Lulea: ”Vom avea inflație mare și în următorii doi ani, care va fi folosită pentru suprataxarea populației”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 oct. 2026, 12:26
SursăRealitatea PLUS

Marius Lulea, președintele fondator AUR, a declarat sâmbătă seară, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, că România se va confrunta cu o inflație ridicată și în următorii doi ani, ”care va fi folosită pentru suprataxarea populației”. Acesta a vorbit și despre ce se va întâmpla cu pensiile și salariile românilor, în contextul în care scumpirile la alimente, energie și alte produse de bază continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor.

Marius Lulea: Inflația mare va fi folosită pentru suprataxarea populației

Din punct de vedere al plăților pe care statul trebuie să le facă în lei, pe termen scurt această situație se rezolvă de obicei prin expansiune de masă monetară. Nu este bine să se facă acest lucru fără creșterea producției, fără creșterea ofertei agregate, deoarece lipsa corelării înseamnă inflație. Însă, este un pericol și mai mare ca statul să nu facă acest lucru, pentru că asta înseamnă că nu se vor plăti pensii, salarii și așa mai departe. Deci este o situație de neacceptat

— a declarat Marius Lulea, la Realitatea PLUS.

Președintele fondator al AUR a avertizat că România se va confrunta cu o inflație ridicată și în următorii doi ani, care ”va fi folosită pentru suprataxarea populației”.

Așa că, ne dorim, nu ne dorim, cel mai probabil că în perioada următoare, în următorii ani încă vom avea o inflație ridicată, până când vom reuși să soluționăm problemele cu cheltuielile ridicate ale statului. Deci din acest punct de vedere, să spunem că inflația va fi utilizată pentru a suprataxa, dar nu există o variantă până nu te încheltuielile statului

— a mai spus acesta.

Marius Lulea: Suntem complet dependenți de creditorii internaționali

Mai mult, Marius Lulea a menționat că România este dependentă de creditorii internaționali, iar dacă aceștia vor înceta să mai cumpere datoria țării, cursul de schimb ar putea înregistra modificări semnificative.

Pe de altă parte, avem o problemă majoră, pentru că de fiecare dată când noi creștem masa monetară în lei, dar pe de altă parte facem consum pe baza importurilor, nu avem valuta necesară. Iar aici statul român sau economia României nu are absolut nicio soluție și suntem complet dependenți de creditorii internaționali. Și opinia mea este că acești creditori nu mai au răbdare, asta înseamnă că la un moment dat nu vor mai cumpăra datoria țării, asta înseamnă că vom asista la o modificare semnificativă a cursului de schimb

— a conchis Lulea.
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