Marius Lulea: ”Vom avea inflație mare și în următorii doi ani, care va fi folosită pentru suprataxarea populației”

Publicat 25 oct. 2026, 12:26 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea, președintele fondator AUR, a declarat sâmbătă seară, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, că România se va confrunta cu o inflație ridicată și în următorii doi ani, ”care va fi folosită pentru suprataxarea populației”. Acesta a vorbit și despre ce se va întâmpla cu pensiile și salariile românilor, în contextul în care scumpirile la alimente, energie și alte produse de bază continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor.

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