Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: ”Propunerea va ajunge la premier și la Ministerul Finanțelor”
FOTO: Facebook
Florin Manole, a anunțat sâmbătă seara că Ministerul Muncii pregătește indexarea pensiilor conform legii. Ministrul a subliniat că va înainta Ministerului Finanțelor și premierului propunerea de respectare a prevederilor legale, subliniind că pensionarii nu mai pot suporta încă doi ani fără majorări.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News