Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: ”Propunerea va ajunge la premier și la Ministerul Finanțelor”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 21:23

Florin Manole, a anunțat sâmbătă seara că Ministerul Muncii pregătește indexarea pensiilor conform legii. Ministrul a subliniat că va înainta Ministerului Finanțelor și premierului propunerea de respectare a prevederilor legale, subliniind că pensionarii nu mai pot suporta încă doi ani fără majorări.

Distribuie articolul