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Politica· 1 min citire

Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: ”Propunerea va ajunge la premier și la Ministerul Finanțelor”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 21:23

Florin Manole, a anunțat sâmbătă seara că Ministerul Muncii pregătește indexarea pensiilor conform legii. Ministrul a subliniat că va înainta Ministerului Finanțelor și premierului propunerea de respectare a prevederilor legale, subliniind că pensionarii nu mai pot suporta încă doi ani fără majorări.

Florin Manole susține că există bani pentru indexarea pensiilor

În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, aşa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta

— a declarat Florin Manole, la Alba Iulia.

Oficialul a dat asigurări că există resurse bugetare pentru majorarea pensiilor, invocând proiecțiile cheltuielilor pentru anul viitor.

Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026 care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, aşadar în anvelopa pe care am amintit-o

— a explicat acesta.

Ce se va întâmpla cu contribuțiile CASS ale pensionarilor

Totodată, Florin Manole a admis că, la nivel guvernamental, nu au avut loc încă discuții privind renunțarea la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de către pensionari.

În acest moment nu a avut loc încă o discuţie, asta nu înseamnă că subiectul este epuizat ci din contră, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului. Legea în vigoare o ştim, deocamdată priorităţile sunt rectificare şi buget, iar cînd vorbim despre buget trebuie să înţeleagă toată lumea că nu e vorba doar despre o sumă de bani care se încasează şi care se cheltuie, ci e vorba despre ce prioritizăm, ce cheltuieli ne permitem şi ce cheltuieli suntem obligaţi conform legii, să facem, deci este vorba de politici publice

— a afirmat Florin Manole.

Social-democratul a adăugat că, după finalizarea rectificării bugetare și a bugetului, vor fi abordate și alte teme importante, printre care salariul minim și relansarea economiei.

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