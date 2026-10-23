Olguța Vasilescu critică măsurile de reducere a cheltuielilor ale lui Bolojan: "S-au tăiat bani, dar deficitul tot a crescut"

Publicat 23 oct. 2026, 21:56 Actualizat 23 oct. 2026, 22:37

Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, într-o intervenție telefonică în emisiunea „100%”, moderată de Laurențiu Botin la Realitatea PLUS, că situația economică a României este dificilă și că noul Guvern Niculescu se confruntă cu provocări importante în privința deficitului bugetar. Primarul Craiovei a criticat măsurile de reducere a cheltuielilor luate de Guvernul Bolojan, care au vizat mamele, pensionarii și persoanele cu handicap, susținând că, în pofida acestora, deficitul tot a crescut.

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