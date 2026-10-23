Olguța Vasilescu critică măsurile de reducere a cheltuielilor ale lui Bolojan: "S-au tăiat bani, dar deficitul tot a crescut"

Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, într-o intervenție telefonică în emisiunea „100%”, moderată de Laurențiu Botin la Realitatea PLUS, că situația economică a României este dificilă și că noul Guvern Niculescu se confruntă cu provocări importante în privința deficitului bugetar. Primarul Craiovei a criticat măsurile de reducere a cheltuielilor luate de Guvernul Bolojan, care au vizat mamele, pensionarii și persoanele cu handicap, susținând că, în pofida acestora, deficitul tot a crescut.
Edilul Craiovei a afirmat că situația economică nu este favorabilă, dar și-a exprimat încrederea în noul Executiv, despre care a spus că este format din profesioniști și că aceștia vor lua măsuri benefice pentru populație.
Declarațiile au fost făcute în contextul discuției despre situația economică a României și așteptările populației de la noul guvern, inclusiv în ceea ce privește măsurile destinate pensionarilor.
PSD analizează situația financiară după guvernarea Bolojan
Partidul Social Democrat (PSD) urmează să prezinte, în perioada următoare, rezultatele evaluării situației din ministere după guvernarea condusă de Ilie Bolojan. Discuțiile ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, cu ușile închise, susțin surse politice, citate de Realitatea PLUS.
Potrivit surselor menționate, miniștrii social-democrați vor analiza situația instituțiilor pe care le-au preluat, execuția bugetară și resursele financiare disponibile, inclusiv sumele rămase în fondul de rezervă al Guvernului, date care nu au fost deocamdată prezentate public în forma anunțată.
Subiectele ar urma să fie discutate și în cadrul unei ședințe a Comisiei Politice a PSD, programată la începutul săptămânii viitoare. Pe agenda partidului se află și proiecte importante pentru perioada următoare, printre care rectificarea bugetară și legea bugetului de stat pentru anul viitor.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la