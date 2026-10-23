Un super-virus proiectat de inteligența artificială a ajuns în corpul unui pacient. Ținta sunt bacteriile care nu mai cedează la antibiotice
Un super-virus proiectat de inteligența artificială a ajuns în corpul unui pacient
Un virus creat de inteligența artificială a fost administrat unui pacient cu o infecție rezistentă la antibiotice, potrivit unui anunț al companiei americane Radical Numerics. Tehnologia Omnii-1 ar putea deschide noi perspective în lupta cu superbacteriile, însă rezultatul tratamentului nu a fost făcut public.
Un virus creat de inteligența artificială a fost administrat unui pacient care suferea de o infecție bacteriană rezistentă la antibiotice, într-o premieră revendicată de un laborator american specializat în cercetarea inteligenței artificiale. Tehnologia ar putea schimba modul în care sunt dezvoltate tratamentele împotriva infecțiilor pentru care medicamentele existente nu mai oferă rezultate, însă eficiența sa în cazul pacientului nu este încă cunoscută publicului.
Anunțul a fost făcut pe 20 octombrie de Radical Numerics, un laborator de cercetare din California, odată cu prezentarea modelului său de inteligență artificială, denumit Omnii-1. Potrivit companiei, bacteriofagii proiectați cu ajutorul acestui sistem au fost sintetizați și administrați unui pacient care avea foarte puține opțiuni terapeutice disponibile. Informația a fost relatată și de publicații internaționale, inclusiv The Independent și The Register.
Omnii-1, tehnologia care ar putea accelera dezvoltarea tratamentelor personalizate
Compania Radical Numerics susține că modelul Omnii-1 poate proiecta bacteriofagi adaptați unor cerințe terapeutice specifice. Acești viruși au capacitatea de a infecta anumite bacterii, iar cercetătorii urmăresc să folosească această proprietate pentru a combate infecțiile care nu mai răspund la tratamentele antibiotice obișnuite.
În abordarea tradițională, identificarea unui bacteriofag potrivit pentru o anumită infecție poate presupune căutări îndelungate în colecții vaste de virusuri existente în mediul natural. Specialiștii trebuie să găsească un candidat capabil să atace tulpina bacteriană care provoacă infecția pacientului, iar procesul poate consuma mult timp.
Radical Numerics propune o alternativă bazată pe proiectarea asistată de inteligența artificială. În loc să se limiteze la căutarea unui virus existent, sistemul poate ajuta la identificarea și conceperea unor variante care să corespundă mai bine caracteristicilor bacteriei vizate.
Compania afirmă că modelul său a fost antrenat folosind secvențe genomice diverse, genomuri de bacteriofagi și date despre interacțiunile dintre acești viruși și organismele pe care le infectează. Pe baza acestor informații, inteligența artificială poate identifica potențiali candidați și poate contribui la proiectarea unor variante destinate unor nevoi medicale precise.
În comunicatul prin care a prezentat rezultatul, compania a descris importanța acestui demers astfel: „Această etapă importantă marchează un pas timpuriu către transpunerea proiectării genomului ghidat de inteligența artificială în terapii personalizate”.
Cum acționează bacteriofagii asupra bacteriilor rezistente la antibiotice
Bacteriofagii sunt virusuri care infectează bacteriile, nu celulele umane. Acțiunea lor începe prin atașarea de receptori specifici aflați pe suprafața bacteriei-țintă. Ulterior, virusul își introduce materialul genetic în bacterie și poate folosi mecanismele acesteia pentru a se multiplica, proces care poate duce la distrugerea celulei bacteriene.
Un aspect esențial al acestei metode este specificitatea. Un anumit bacteriofag poate ataca numai anumite specii sau tulpini bacteriene, ceea ce înseamnă că nu orice virus de acest tip poate combate orice infecție.
Această caracteristică poate reprezenta un avantaj față de antibioticele cu spectru larg. În timp ce asemenea medicamente pot afecta și bacteriile benefice din microbiomul intestinal, terapia cu bacteriofagi urmărește să țintească microorganismele responsabile de infecție, limitând impactul asupra altor bacterii.
Tocmai această precizie reprezintă una dintre direcțiile de interes ale cercetării. Dacă un sistem de inteligență artificială poate proiecta mai repede bacteriofagi potriviți pentru o anumită tulpină, medicii ar putea avea la dispoziție candidați terapeutici într-un interval mai scurt decât cel necesar pentru identificarea unor virusuri naturale adecvate.
Totuși, specificitatea ridicată presupune și o provocare: virusul proiectat trebuie să funcționeze împotriva bacteriei care provoacă efectiv infecția. De aceea, identificarea și testarea candidatului potrivit rămân etape importante înaintea utilizării clinice.
Ce se știe despre pacientul care a primit tratamentul experimental
Potrivit informațiilor publicate de Radical Numerics, bacteriofagii proiectați cu ajutorul Omnii-1 au fost administrați unui pacient cu o infecție rezistentă la antibiotice, în cadrul unei proceduri de acces la un tratament experimental, justificată de situația medicală a acestuia.
Compania afirmă că variantele proiectate au fost sintetizate și testate înainte de administrare. Un amestec care conținea un bacteriofag conceput cu ajutorul inteligenței artificiale ar fi eliminat izolatul bacterian prelevat de la pacient în testele de laborator.
Această etapă este relevantă pentru că arată că virusul nu a fost doar generat pe calculator, ci a fost produs și evaluat experimental înainte de a ajunge la pacient.
Există însă o diferență importantă între rezultatele obținute în laborator și evoluția unei infecții în organismul uman. Deși eliminarea bacteriei în condiții experimentale poate susține continuarea cercetării, aceasta nu demonstrează, de una singură, că tratamentul va avea același efect în corpul pacientului.
Radical Numerics nu a făcut publice rezultatul clinic al administrării, evoluția stării pacientului sau eventualele efecte adverse. Compania a invocat protejarea confidențialității pacientului, iar informațiile disponibile nu permit stabilirea faptului că infecția a fost vindecată.
De asemenea, raportul tehnic prezentat de companie nu a trecut încă prin evaluarea științifică independentă de tip peer review. Prin urmare, informația privind administrarea tratamentului reprezintă o premieră revendicată de companie, care necesită validare independentă.
Superbacteriile, o amenințare majoră pentru medicina modernă
Dezvoltarea unor tratamente alternative este importantă în contextul creșterii rezistenței bacteriilor la medicamente. Atunci când microorganismele devin rezistente la antibioticele utilizate în mod obișnuit, infecțiile pot deveni mult mai greu de tratat, iar opțiunile medicale disponibile se pot reduce considerabil.
Estimările citate în materialele despre această tehnologie indică faptul că rezistența antimicrobiană ar putea fi asociată cu aproape 40 de milioane de decese până în anul 2050. Acest risc a determinat cercetătorii să caute metode prin care infecțiile rezistente să poată fi combătute mai eficient.
Terapia cu bacteriofagi nu este un concept nou. Cercetătorii studiază de multă vreme utilizarea acestor virusuri împotriva bacteriilor, însă identificarea unui candidat eficient pentru o anumită infecție poate fi dificilă, iar rezultatele pot varia în funcție de tulpina bacteriană.
Inteligența artificială ar putea contribui la reducerea timpului necesar proiectării și selecției unor bacteriofagi, oferind o modalitate suplimentară de a aborda infecțiile pentru care tratamentele existente sunt insuficiente. În cazul Omnii-1, provocarea este să se demonstreze că această capacitate de proiectare se poate traduce în rezultate medicale sigure și eficiente.
De la proiectarea în laborator la utilizarea în medicină
Anunțul Radical Numerics vine într-o perioadă în care cercetarea genomică asistată de inteligența artificială avansează rapid. În august 2026, BBC și The Independent au relatat despre cercetători americani care au utilizat modele de inteligență artificială pentru a proiecta virusuri capabile să infecteze și să distrugă bacterii precum E. coli în condiții de laborator.
Aceste rezultate au demonstrat că modelele generative pot contribui la proiectarea unor genomuri virale funcționale. Cercetarea a atras însă și atenția specialiștilor asupra riscurilor de biosecuritate și asupra necesității unor mecanisme stricte de supraveghere.
Cazul Omnii-1 aduce o nouă dimensiune acestei direcții de cercetare, deoarece compania susține că bacteriofagii proiectați de modelul său au trecut de etapa experimentelor de laborator și au fost administrați unui pacient uman.
Acest lucru nu înseamnă că tehnologia este pregătită pentru utilizare pe scară largă. Pentru a demonstra că metoda poate deveni o opțiune terapeutică viabilă, sunt necesare date clinice verificabile, evaluări privind siguranța și eficiența și confirmări independente ale rezultatelor raportate.
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