Un super-virus proiectat de inteligența artificială a ajuns în corpul unui pacient. Ținta sunt bacteriile care nu mai cedează la antibiotice

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 oct. 2026, 16:52

Un virus creat de inteligența artificială a fost administrat unui pacient cu o infecție rezistentă la antibiotice, potrivit unui anunț al companiei americane Radical Numerics. Tehnologia Omnii-1 ar putea deschide noi perspective în lupta cu superbacteriile, însă rezultatul tratamentului nu a fost făcut public.

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