CSM reacționează după decizia CEDO privind salariile magistraților. Guvernul trebuie să respecte plățile

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 13:12

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat vineri, 23 octombrie 2026, după decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind eșalonarea restanțelor salariale ale magistraților români. Deși instanța europeană a stabilit că amânarea plăților poate fi justificată în anumite condiții economice și bugetare, CSM atrage atenția că statul nu este scutit de obligația de a achita sumele datorate. Consiliul cere Guvernului și Parlamentului să participe la consultări pentru stabilirea unor reguli clare și predictibile, astfel încât situațiile care au dus la numeroase procese privind salariile din justiție să nu se repete.

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