ÎCCJ: Decizia CEDO nu soluționează litigiul dintre instanța supremă și Guvern

Publicat 22 oct. 2026, 19:37 Sursă Realitatea PLUS

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) susține că decizia pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și procesul intentat de instanța supremă împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor vizează chestiuni juridice distincte. Reprezentanții ÎCCJ subliniază că hotărârea europeană nu poate fi interpretată ca o validare sau o respingere automată a pretențiilor formulate în litigiul național.

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