Bolojan îi atacă dur pe magistrații care au câștigat procesul de un miliard de euro: „Este un lucru imoral”

Publicat 19 oct. 2026, 08:09 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan îi atacă dur pe magistrații care au câștigat definitiv procesul pentru restanțele salariale de aproximativ un miliard de euro. Premierul demis vorbește despre imoralitate și susține că statul român nu are de unde să scoată acești bani pentru a achita întreaga datorie dintr-o singură tranșă. Mai mult, Bolojan avertizează că sumele sunt atât de mari, încât nici viitorul Guvern nu va putea face plata imediat, conform Realitatea PLUS.

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