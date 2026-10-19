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Politica· 2 min citire

Bolojan îi atacă dur pe magistrații care au câștigat procesul de un miliard de euro: „Este un lucru imoral”

Ilie Bolojan, premierul demis

Ilie Bolojan, premierul demis

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 08:09
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan îi atacă dur pe magistrații care au câștigat definitiv procesul pentru restanțele salariale de aproximativ un miliard de euro. Premierul demis vorbește despre imoralitate și susține că statul român nu are de unde să scoată acești bani pentru a achita întreaga datorie dintr-o singură tranșă. Mai mult, Bolojan avertizează că sumele sunt atât de mari, încât nici viitorul Guvern nu va putea face plata imediat, conform Realitatea PLUS.

Bolojan critică dur situația restanțelor salariale ale magistraților

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce magistrații au obținut o decizie definitivă în instanță pentru plata drepturilor salariale restante. Este vorba despre o datorie uriașă, de aproximativ un miliard de euro, pe care statul trebuie să o achite. Pe lângă această sumă, există și problema penalităților. Bolojan consideră imorală situația creată și avertizează că plata acestor bani pune o presiune uriașă asupra bugetului țării.

Potrivit informațiilor despre restanțele salariale ale magistraților, Guvernul demis nu poate face rectificarea bugetară necesară pentru alocarea fondurilor. Bolojan susține că actualul Executiv are mâinile legate și că nu poate lua măsurile necesare pentru efectuarea plății. În același timp, fostul premier atrage atenția că întârzierile pot duce la acumularea unor penalități, deși Guvernul nu are, în prezent, posibilitatea legală de a face modificările bugetare necesare.

Ilie Bolojan a explicat de ce consideră că statul nu poate achita imediat aceste datorii și de ce actualul Guvern nu poate interveni pentru a rezolva problema.

Oricine va fi în guvernare nu are cum să plătească de pe o zi pe alta asemenea sume, pentru că țara asta nu are acești bani, pur și simplu. Aceasta e realitatea! Acest guvern pe care eu azi îl conduc nu are posibilitatea legală să facă rectificări de buget. Deci suntem legați de mâini și de picioare să facem mutări pe tema asta. Prin urmare, orice penalitate care se încasează nu este în culpa Guvernului, că nu putem să facem acest lucru.

— spune Ilie Bolojan, premierul demis.

Viitorul Guvern va trebui să găsească o soluție pentru plata datoriilor

În aceste condiții, problema restanțelor salariale va ajunge pe masa viitorului Guvern, care va trebui să găsească o soluție pentru achitarea sumelor datorate magistraților. Ilie Bolojan susține că plata integrală, dintr-o singură tranșă, nu este posibilă și că datoriile vor trebui eșalonate. Totodată, viitorul Executiv va avea de grăbit adoptarea legii salarizării unitare, pe care Bolojan o consideră necesară pentru a evita apariția unor noi probleme legate de drepturile salariale din sistemul public.

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