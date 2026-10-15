Guvernul Bolojan nu alocă miliardul de euro pentru restanțele magistraților. Noul Executiv are la dispoziție 10 zile

Guvernul Bolojan refuză să aloce miliardul de euro necesar pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, invocând imposibilitatea de a face o rectificare bugetară după demitere. Decizia lasă plata sumelor restante în așteptare și transferă presiunea financiară și responsabilitatea respectării termenelor legale asupra viitorului Executiv.
Guvernul Bolojan susține că nu poate aloca, în acest moment, aproximativ 5 miliarde de lei pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, deoarece, în urma demiterii, Executivul interimar nu poate efectua o rectificare bugetară. Anunțul vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins definitiv recursul Guvernului și al Ministerului Finanțelor, menținând obligația de plată stabilită de instanță. Viitorul Executiv va trebui să înceapă procedurile pentru alocarea banilor în termen de 10 zile, în caz contrar fiind prevăzute penalități și amenzi.
Guvernul Bolojan invocă limitele constituționale pentru nealocarea banilor
Reprezentanții Guvernului afirmă că au folosit căile legale disponibile pentru a contesta plata restanțelor salariale ale magistraților, inclusiv prin sesizarea Curții Constituționale a României (CCR). În prezent, însă, Executivul interimar susține că nu mai poate interveni printr-o rectificare bugetară pentru a asigura suma necesară.
„Guvernul Bolojan a încercat să evite această situație prin toate căile legale de atac, inclusiv la CCR. Guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară, deci nu poate aloca suma”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.
Suma aflată în discuție este de aproximativ 5 miliarde de lei, echivalentul a circa un miliard de euro. Plata vizează drepturi salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
Termen de 10 zile pentru plata restanțelor magistraților
Decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție pune presiune asupra viitorului Guvern. Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții instanței supreme, procedurile pentru alocarea fondurilor trebuie începute în termen de 10 zile, începând de joi, 15 octombrie.
ÎCCJ a respins recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor și a menținut hotărârea pronunțată la 5 mai de Curtea de Apel București. Aceasta obliga Executivul să achite drepturile salariale restante, inclusiv prin efectuarea unei rectificări bugetare.
Hotărârea instanței supreme este definitivă și executorie, ceea ce înseamnă că obligația stabilită de instanță trebuie pusă în aplicare.
Penalități și amenzi pentru întârzierea executării hotărârii
Nerespectarea termenului stabilit de instanță poate atrage sancțiuni financiare. Potrivit hotărârii Curții de Apel București, menținute de ÎCCJ, autoritățile sunt obligate să înceapă procedurile de conformare în termenul prevăzut, fiind menționate penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.
Aceste sancțiuni sporesc presiunea asupra viitorului Executiv, care va trebui să găsească soluțiile administrative și bugetare necesare pentru punerea în aplicare a deciziei judecătorești.
Ce trebuie să facă viitorul Guvern
Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a precizat că hotărârea Curții de Apel București a fost menținută integral, inclusiv în ceea ce privește termenul de 10 zile.
„În termen de 10 zile, Guvernul trebuie să înceapă procedura de conformare voluntară pentru stingerea datoriilor. Adică să înceapă demersurile de alocare a acestor bani”, a explicat Victor Alistar.
Astfel, deși Guvernul Bolojan afirmă că statutul de Executiv interimar îl împiedică să facă rectificarea bugetară necesară, obligația stabilită definitiv de instanță rămâne în vigoare. Viitorul Guvern va trebui să gestioneze plata restanțelor salariale ale magistraților și riscul unor sancțiuni suplimentare în cazul întârzierii.