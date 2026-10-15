Guvernul Bolojan nu alocă miliardul de euro pentru restanțele magistraților. Noul Executiv are la dispoziție 10 zile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 17:53

Guvernul Bolojan refuză să aloce miliardul de euro necesar pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, invocând imposibilitatea de a face o rectificare bugetară după demitere. Decizia lasă plata sumelor restante în așteptare și transferă presiunea financiară și responsabilitatea respectării termenelor legale asupra viitorului Executiv.

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