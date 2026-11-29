Publicat 29 nov. 2026, 09:37 Actualizat 29 nov. 2026, 09:38 Sursă Realitatea.Net, Bistriteanul

Tribunalul Mureș a modificat sechestrul pus pe averea lui Cristian Pomohaci. Judecătorii au mutat măsura impusă pe două apartamente din Târgu Mureș asupra altor două imobile din Bistrița, cu o valoare mai mare, pentru o garanție de un milion de lei. Decizia vine în contextul anchetei DIICOT, în care procurorii au identificat 11 victime minore și peste o sută de acte materiale de pornografie infantilă.

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