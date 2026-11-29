Tribunalul Mureș a modificat sechestrul pus pe averea lui Cristian Pomohaci. Judecătorii au mutat măsura impusă pe două apartamente din Târgu Mureș asupra altor două imobile din Bistrița, cu o valoare mai mare, pentru o garanție de un milion de lei. Decizia vine în contextul anchetei DIICOT, în care procurorii au identificat 11 victime minore și peste o sută de acte materiale de pornografie infantilă.
Judecătorii au mutat sechestrul pe două proprietăți ale lui Pomohaci care au o valoare mai mare
Tribunalul Mureș a admis în parte contestația formulată de Cristian Pomohaci și a decis modificarea măsurilor asigurătorii instituite asupra averii acestuia. Judecătorii au dispus ridicarea sechestrului de pe două apartamente din Târgu Mureș, însă au instituit aceeași măsură asupra a două proprietăți din Bistrița, evaluate la un milion de lei, potrivit Bistrițeanul.
Măsura a fost luată „în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune”. Cele două apartamente din Târgu Mureș au suprafețe de aproximativ 65 și 60 de metri pătrați. În schimb, proprietățile din Bistrița asupra cărora a fost instituit sechestrul sunt un apartament cu patru camere, de peste 100 de metri pătrați, și unul cu trei camere.
11 victime minore în dosarul de pornografie infantilă. Procurorii investighează 102 acte materiale
Ancheta DIICOT scoate la iveală dimensiunea dosarului în care este cercetat Cristian Dorin Pomohaci. Potrivit datelor disponibile în dosarul aflat pe rolul instanței, procurorii au identificat 11 victime, băieți minori cu vârste de până la 16 ani.
Conform acuzațiilor formulate de anchetatori, activitatea investigată s-ar fi desfășurat în perioada martie 2025 – martie 2026.
În comunicatul privind ancheta, procurorii descriu modul în care ar fi fost gestionate materialele incriminate:
Pomohaci, acesta este cercetat pentru 102 acte materiale de pornografie infantilă. În același dosar este cercetat și un alt bărbat, identificat în documentele judiciare prin inițialele Ș. I.-C., pentru operațiuni cu materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. În cazul acestuia sunt reținute 23 de acte materiale: o faptă de deținere și 22 de distribuiri.Cele 11 victime ar putea să se constituie părți civile în proces, pentru a solicita despăgubiri.
Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv
Decizia privind modificarea sechestrului vine în contextul în care Tribunalul Mureș a prelungit recent cu încă 30 de zile măsura arestului preventiv în cazul lui Cristian Pomohaci. Acesta se află în arest din luna iunie.
Dosarul de pornografie infantilă nu este singura cauză penală în care fostul preot este implicat. Într-un dosar separat, Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc.