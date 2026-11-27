Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 20 de ani suspectat că a provocat intenționat moartea unui adolescent de 17 ani, în localitatea Stroiești, județul Suceava. Potrivit referatului întocmit de anchetatori, inculpatul ar fi lovit din spate, în mod intenționat, motocicleta condusă de victimă. Adolescentul a murit la o săptămână după impact.
Propunerea de arestare preventivă a fost formulată joi, 27 noiembrie 2026, de procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului General. Inculpatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.
Procurorii susțin că adolescentul a fost lovit intenționat din spate
Potrivit referatului de arestare preventivă, tragedia s-a produs în data de 8 noiembrie 2026, în jurul orei 14:53, într-o localitate din județul Suceava.
Anchetatorii susțin că tânărul de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acroșat intenționat din spate motocicleta condusă de adolescentul de 17 ani. În urma impactului, victima a suferit leziuni traumatice grave, care au necesitat inițial între 95 și 100 de zile de îngrijiri medicale. De asemenea, viața minorului a fost pusă în primejdie.
Adolescentul a murit pe 15 noiembrie 2026, la șapte zile după accident, în urma leziunilor suferite.
Dosarul a fost preluat de Parchetul General. Inculpatul a fost reținut
Dosarul a fost preluat de Parchetul General, prin ordonanță, la data de 26 noiembrie 2026, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.
În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de omor.
Ulterior, pe 27 noiembrie, procurorul de caz a formulat propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Referatul a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, care urmează să se pronunțe asupra măsurii preventive.
Cazul a provocat reacții puternice în comunitatea locală, mai ales după apariția informațiilor potrivit cărora șoferul ar fi fiul unui politician local. Primele relatări despre tragedie indicau posibilitatea ca adolescentul să fi fost lovit în urma unui conflict în trafic, însă ancheta procurorilor vizează acum infracțiunea de omor.