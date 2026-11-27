Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 13:42

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 20 de ani suspectat că a provocat intenționat moartea unui adolescent de 17 ani, în localitatea Stroiești, județul Suceava. Potrivit referatului întocmit de anchetatori, inculpatul ar fi lovit din spate, în mod intenționat, motocicleta condusă de victimă. Adolescentul a murit la o săptămână după impact.

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