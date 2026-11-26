Publicat 26 nov. 2026, 19:00 Actualizat 26 nov. 2026, 19:06

Noi detalii șocante ies la iveală din dosarul în care frații Sile și Nuțu Cămătaru sunt acuzați că ar fi coordonat un grup infracțional organizat, implicat în cămătărie, amenințări și constrângerea unor artiști cunoscuți din România. Stenogramele incluse în referatul procurorilor DIICOT dezvăluie sumele uriașe pe care ar fi trebuit să le plătească persoanele împrumutate de membrii clanului, dar și amenințările folosite pentru recuperarea datoriilor.

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