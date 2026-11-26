Noi stenograme din dosarul Clanului Cămătaru. Dobânzi uriașe pentru cei care se împrumutau: amenințări cu incendierea mașinilor și agresarea rudelor
Sile și Nuțu Cămătaru / Sursa foto - Colaj
Noi detalii șocante ies la iveală din dosarul în care frații Sile și Nuțu Cămătaru sunt acuzați că ar fi coordonat un grup infracțional organizat, implicat în cămătărie, amenințări și constrângerea unor artiști cunoscuți din România. Stenogramele incluse în referatul procurorilor DIICOT dezvăluie sumele uriașe pe care ar fi trebuit să le plătească persoanele împrumutate de membrii clanului, dar și amenințările folosite pentru recuperarea datoriilor.
Potrivit documentelor anchetatorilor, Vasile-Daniel Balint, cunoscut drept „Dani al lu Sile”, ar fi acordat împrumuturi cu dobânzi de ordinul miilor de euro lunar. Într-unul dintre cazuri, un bărbat ar fi primit 40.000 de euro, însă ar fi avut de achitat o dobândă de 10.000 de euro în fiecare lună.
Procurorii au solicitat arestarea preventivă a nouă persoane, printre care se numără și frații Sile și Nuțu Cămătaru.
40.000 de euro împrumutați, cu o dobândă de 10.000 de euro pe lună
Conform stenogramelor din dosar, Vasile-Daniel Balint ar fi desfășurat activități de cămătărie fără autorizație în intervalul iunie 2025 - iunie 2026.
Unul dintre presupusele împrumuturi ar fi fost în valoare de 40.000 de euro. Pentru această sumă, bărbatul care ar fi primit banii trebuia să achite lunar încă 10.000 de euro, până la restituirea integrală a datoriei.
„Îmi și plătești 10.000 pe lună până îmi dai banii”, ar fi fost condiția impusă de fiul lui Sile Cămătaru, potrivit interceptărilor prezentate de anchetatori.
Ulterior, debitorul nu ar mai fi reușit să achite sumele solicitate, explicând că întârzierile au fost provocate de faptul că fusese arestat într-o altă țară.
Situația ar fi degenerat la începutul lunii noiembrie 2026. Pe 8 noiembrie, „Dani al lu Sile” l-ar fi sunat și l-ar fi amenințat că îi va agresa membrii familiei dacă nu își achită obligațiile.
„Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta”, ar fi fost una dintre afirmațiile atribuite acestuia în stenograme.
În aceeași conversație, bărbatul ar fi făcut referire la posibilitatea de a merge în Canada pentru a-și pune în aplicare amenințările și ar fi afirmat că este dispus să suporte consecințele penale.
Persoana amenințată i-ar fi răspuns că intenționează să solicite protecție atât pentru el, cât și pentru copiii săi.
Alt împrumut de 10.000 de euro, cu dobândă de 1.800 de euro lunar
Un alt episod descris în documentele procurorilor vizează un împrumut de 10.000 de euro, pentru care dobânda ar fi fost stabilită la 1.800 de euro în fiecare lună.
Asta înseamnă o dobândă lunară de 18% din suma împrumutată.
Potrivit interceptărilor, persoana care primise banii ar fi ajuns într-o situație financiară dificilă din cauza plăților repetate.
„De când am luat bani de la el nu mai pot să îi mai țin deloc, ești nebun, e sărăcie”, ar fi spus bărbatul într-o discuție redată în dosar.
După ce plățile ar fi fost întrerupte, presiunile ar fi continuat. Într-unul dintre apelurile telefonice, fiul lui Sile Cămătaru ar fi amenințat că va incendia autoturismul BMW X6 al datornicului.
„O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieții mei de nu-i dau foc, ca să știi”, este una dintre replicile care apar în stenograme.
Mai mult, pe 4 mai 2026, acesta ar fi mers la locuința bărbatului pentru a-i solicita un BMW X5 în contul datoriei. Potrivit anchetatorilor, datornicul ar fi fugit în momentul în care l-a văzut.
Cum ar fi trebuit să-și achite un datornic împrumutul către Sile Cămătaru
Documentele anchetei descriu și un alt caz în care o datorie ar fi urmat să fie achitată prin prestarea unor activități la o proprietate a lui Sile Cămătaru.
Mai exact, un bărbat ar fi trebuit să îndepărteze rădăcinile unui copac de pe proprietatea liderului clanului, în contul banilor pe care îi datora.
Pentru că obligația nu ar fi fost îndeplinită, situația ar fi generat noi amenințări.
Pe 14 iulie 2026, Sile Cămătaru l-ar fi contactat telefonic pe bărbat și i-ar fi transmis că va veni personal să discute despre recuperarea datoriei.
„Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”, ar fi spus acesta, potrivit stenogramelor.
Artiști celebri, constrânși să cânte în cluburile controlate de grupare
Referatul procurorilor DIICOT nu se limitează la presupusele activități de cămătărie. O parte importantă a anchetei vizează modul în care membrii grupării ar fi încercat să controleze activitatea profesională a unor interpreți de muzică lăutărească și manele.
Potrivit anchetatorilor, Nuțu Cămătaru ar fi folosit amenințările și reputația sa pentru a-i determina pe artiști să accepte condițiile impuse de grupare. Scopul ar fi fost eliminarea concurenței pentru două cluburi din Costinești, respectiv Office Summer Club și Disco Ring by Office.
Printre artiștii menționați în dosar se numără Luis Gabriel, Tzancă Uraganu și Florin Salam.
În cazul lui Luis Gabriel, procurorii susțin că acesta și managerul său ar fi fost amenințați pentru a nu semna contracte și pentru a nu participa la festivalul Nibiru, organizat la Costinești.
„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru?”, este una dintre replicile atribuite lui Nuțu Cămătaru în documentele anchetei.
Anchetatorii susțin că presiunile ar fi avut loc în perioada 11 martie - 10 august 2026 și urmăreau să împiedice participarea artistului la evenimente care ar fi concurat cu cele organizate de membrii grupării.
Tzancă Uraganu ar fi fost amenințat și obligat să cânte gratis
Un alt nume important care apare în referatul procurorilor este cel al lui Tzancă Uraganu.
Potrivit anchetatorilor, în intervalul 29 iunie - 9 august 2026, Nuțu Cămătaru l-ar fi amenințat pe interpret pentru a-l determina să renunțe la concertul programat la festivalul Nibiru, pe 13 august.
„Îți sparg urechile-n două de te las surd” și „te sparg cu prima ocazie” sunt câteva dintre amenințările reproduse în documentele procurorilor.
Ulterior, artistul ar fi primit o condiție pentru a putea participa la festival: să cânte fără să fie plătit la evenimentele organizate în cluburile controlate de membrii grupării.
Procurorii susțin că solicitarea urmărea obținerea unor beneficii financiare necuvenite prin prestarea gratuită a serviciilor muzicale.
Florin Salam ar fi fost obligat să cânte la opt evenimente fără să primească banii cuveniți
Nici Florin Salam nu ar fi scăpat de presiunile grupării, potrivit referatului DIICOT.
Anchetatorii susțin că, începând din septembrie 2025 și până la 30 august 2026, Nuțu Cămătaru ar fi exercitat presiuni asupra interpretului, folosindu-se inclusiv de relația de colaborare pe care cei doi o avuseseră de-a lungul timpului.
În acest mecanism ar fi fost implicați și alți membri ai grupării, care ar fi avut roluri în organizarea evenimentelor, supravegherea artistului și transmiterea solicitărilor liderului.
Conform procurorilor, Florin Salam ar fi fost determinat să participe la aproximativ opt evenimente organizate în București și județul Constanța, fie fără să primească bani, fie pentru onorarii considerabil mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.
Printre evenimentele menționate se numără și un concert organizat pe 12 aprilie 2026 la Hala Laminor din București.
„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte”, este una dintre amenințările atribuite lui Nuțu Cămătaru în referatul anchetatorilor.
Un organizator de evenimente ar fi fost amenințat pentru a renunța la un concert
Procurorii descriu și presupusele presiuni exercitate asupra persoanelor care intermediau contractele artiștilor.
Unul dintre cazurile prezentate îl vizează pe Rareș-Ciprian Casoni, cunoscut drept DJ Cassone, care ar fi fost determinat să renunțe la organizarea unui eveniment cu interpretul Costel Biju.
Potrivit anchetatorilor, Vladimir-Florin Șpac ar fi recurs la amenințări pentru a-l împiedica să intermedieze concertul artistului la un eveniment din Târgu Mureș.
„Chiar vrei să mă păgubești de niște răngi pe spinare?”, ar fi fost mesajul transmis organizatorului.
În viziunea procurorilor, toate aceste acțiuni ar fi făcut parte dintr-un mecanism prin care gruparea urmărea să controleze contractarea artiștilor și să limiteze colaborările acestora cu organizatorii concurenți.
Nouă persoane, inclusiv frații Sile și Nuțu Cămătaru, vizate de propunerea de arestare
În urma cercetărilor, procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a nouă persoane, printre care se află și frații Nuțu și Sile Cămătaru.
Toți cei vizați au fost reținuți în dosarul care investighează presupusa activitate a grupării infracționale și încercarea de a controla activitatea unor interpreți de muzică lăutărească și manele.
În urma perchezițiilor desfășurate în cadrul anchetei, autoritățile au ridicat aproximativ 420.000 de euro și trei arme neletale. De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilității fiecărei persoane implicate. Acuzațiile prezentate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.
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