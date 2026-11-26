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Justitie· 1 min citire
Șoferul care a lovit mortal un pieton pe DN 1, la Ciolpani, a fost reținut pentru 24 de ore
Poliție/ Profimedia
Un bărbat de 58 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a lovit mortal cu mașina un pieton de 78 de ani, pe DN 1, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, și a plecat de la locul accidentului. La scurt timp după producerea accidentului, șoferul a fost găsit și identificat de polițiști.
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