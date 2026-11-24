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Justitie· 1 min citire
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, pus sub acuzare. Telefoanele femeii au fost accesate ilegal
Publicat24 nov. 2026, 17:34
Actualizat24 nov. 2026, 17:36
SursăRealitatea PLUS
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu a fost pus sub acuzare. Bărbatul, cu 50 de ani mai tânăr decât fostul ministru al Justiției, este suspectat că ar fi accesat ilegal telefoanele acesteia. Marius Calotă este și unul dintre beneficiarii testamentului lăsat de fostul ministru.
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