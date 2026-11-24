Publicat 24 nov. 2026, 17:34 Actualizat 24 nov. 2026, 17:36 Sursă Realitatea PLUS

Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu a fost pus sub acuzare. Bărbatul, cu 50 de ani mai tânăr decât fostul ministru al Justiției, este suspectat că ar fi accesat ilegal telefoanele acesteia. Marius Calotă este și unul dintre beneficiarii testamentului lăsat de fostul ministru.

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