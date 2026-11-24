Pacienții cu suspiciune de cancer sau cu un diagnostic oncologic confirmat ar putea beneficia de consultații medicale multidisciplinare decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Măsura este prevăzută în noua formă a proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, publicată de instituție marți, 24 noiembrie 2026.
Este vorba despre consultația oncologică multidisciplinară, cunoscută sub denumirea de „tumor board”, care ar urma să fie introdusă ca serviciu distinct, decontat în ambulatoriul de specialitate. Propunerea urmărește ca deciziile privind diagnosticul și tratamentul cancerului să fie luate prin colaborarea mai multor specialiști, pe baza informațiilor medicale disponibile.
Ce înseamnă consultația oncologică multidisciplinară
Un „tumor board” este o întâlnire medicală în cadrul căreia cazul unui pacient este analizat de o echipă formată din specialiști din mai multe domenii. În funcție de situație, pot participa oncologi, chirurgi, radioterapeuți, radiologi, anatomopatologi și alți medici implicați în diagnosticarea și tratarea bolii.
Echipa analizează datele clinice, investigațiile imagistice, rezultatele examenelor anatomopatologice și, atunci când sunt disponibile, informațiile moleculare. Pe baza acestora, medicii pot formula o recomandare comună privind investigațiile necesare și conduita terapeutică.
Potrivit documentului publicat de CNAS, introducerea serviciului distinct decontat ar permite integrarea acestor informații, reducerea investigațiilor redundante și scurtarea timpului până la inițierea tratamentului.
Cine ar putea beneficia de decontare
Proiectul prevede accesul la consultația oncologică multidisciplinară atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate, însă în condiții diferite.
În cazul pacienților neasigurați, decontarea ar urma să fie posibilă în vederea diagnosticării unei afecțiuni oncologice. Pentru persoanele asigurate, serviciul ar putea fi acordat atât celor cu suspiciune de cancer, cât și pacienților care au deja un diagnostic confirmat.
Propunerea are la bază prevederile Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, care include consultația oncologică multidisciplinară între instrumentele de îngrijire a pacienților oncologici.
Alte modificări propuse de CNAS
Noua formă a proiectului cuprinde și alte schimbări privind serviciile medicale și accesul pacienților la tratamente. Printre acestea se numără introducerea radiografiei cefalometrice în pachetul de servicii paraclinice și stabilirea condițiilor în care pot fi acordate îngrijiri medicale și paliative la domiciliu pentru asigurații din județele limitrofe celui în care furnizorul are sediul.
O altă modificare vizează prescrierea medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum. Pentru pacienții cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie, medicii specialiști din ambulatoriu și medicii din spitale, la externare, ar putea prescrie aceste medicamente pentru perioade de până la 90, 91 sau 92 de zile, în funcție de situație.
Eliberarea medicamentelor ar urma însă să se facă în continuare prin fracționare lunară.
Proiectul actualizat a fost publicat de CNAS după consultările și negocierile cu partenerii prevăzuți de legislație. Modificările propuse urmăresc extinderea accesului la servicii medicale și adaptarea regulilor de decontare la nevoile pacienților. Până la adoptarea și intrarea în vigoare a actului normativ, prevederile rămân propuneri.