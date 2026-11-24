Publicat 24 nov. 2026, 15:52 Actualizat 24 nov. 2026, 15:53

Pacienții cu suspiciune de cancer sau cu un diagnostic oncologic confirmat ar putea beneficia de consultații medicale multidisciplinare decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Măsura este prevăzută în noua formă a proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, publicată de instituție marți, 24 noiembrie 2026.

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