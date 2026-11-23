Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 10:31

Unele tumori dezvoltate în partea dreaptă a pancreasului sau în structurile digestive învecinate necesită îndepărtarea mai multor organe sau porțiuni de organe. În aceste situații, tratamentul chirurgical presupune și reconstrucția circuitului digestiv.

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