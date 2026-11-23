Unele tumori dezvoltate în partea dreaptă a pancreasului sau în structurile digestive învecinate necesită îndepărtarea mai multor organe sau porțiuni de organe. În aceste situații, tratamentul chirurgical presupune și reconstrucția circuitului digestiv.
Duodenopancreatectomia cefalică, cunoscută și ca procedura Whipple, este utilizată pentru anumite tumori ale capului pancreatic, duodenului, ampulei Vater sau porțiunii distale a căii biliare principale. Operația presupune îndepărtarea capului pancreasului, duodenului, vezicii biliare și unei porțiuni a căii biliare, uneori și a unei părți din stomac. Ulterior, chirurgul reface legăturile dintre pancreas, căile biliare și tubul digestiv, pentru a permite reluarea alimentației și digestiei.
Intervenția este una dintre cele mai complexe operații abdominale și necesită o echipă experimentată, precum și infrastructură avansată de terapie intensivă și îngrijire postoperatorie. Pentru anumite tumori localizate, operația oferă posibilitatea unui tratament cu intenție curativă, fiind adesea asociată cu chimioterapie. Recuperarea presupune monitorizarea funcției digestive, a alimentației și, uneori, administrarea de enzime pancreatice.
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