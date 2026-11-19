Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 nov. 2026, 09:49

Unele cancere de piele pot fi tratate fără îndepărtarea chirurgicală a leziunii. În cazuri selectate, radioterapia permite distrugerea celulelor tumorale prin administrarea unei doze concentrate de radiații.

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