Unele cancere de piele pot fi tratate fără îndepărtarea chirurgicală a leziunii. În cazuri selectate, radioterapia permite distrugerea celulelor tumorale prin administrarea unei doze concentrate de radiații.
Brahiterapia pentru cancere cutanate presupune poziționarea temporară a unei surse radioactive la suprafața sau în apropierea tumorii. Metoda este utilizată în special pentru anumite carcinoame bazocelulare și spinocelulare, în funcție de dimensiunea, profunzimea și localizarea acestora. Radiația acționează asupra țesutului tumoral, în timp ce expunerea structurilor sănătoase aflate la distanță este limitată.
Un avantaj important este posibilitatea tratării unor leziuni din zone anatomice sensibile, precum nasul, urechile sau alte regiuni ale feței, unde conservarea țesuturilor are o importanță funcțională și estetică deosebită. Tratamentul este planificat individual și poate fi administrat în mai multe ședințe. Selecția pacienților este realizată de echipa de radioterapie, pe baza diagnosticului histopatologic și a caracteristicilor tumorii.
Ai grijă de tine!
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