Evaluarea densității osoase și a riscului de fractură

Oasele își pot pierde treptat din rezistență fără să provoace durere sau alte simptome. Din acest motiv, osteoporoza este uneori descoperită abia după apariția unei fracturi.
Osteodensitometria DEXA este o investigație care măsoară densitatea minerală osoasă, de obicei la nivelul coloanei lombare și șoldului. Examinarea utilizează o doză foarte mică de radiații, este rapidă și nu provoacă durere. La femeile aflate după menopauză și la bărbații de peste 50 de ani, rezultatul este exprimat prin scorul T, care permite identificarea densității osoase scăzute și a osteoporozei.
Investigația este recomandată în funcție de vârstă și de factorii de risc, precum menopauza, fracturile anterioare, tratamentul prelungit cu corticosteroizi sau anumite boli cronice. Rezultatul ajută medicul să estimeze riscul de fractură și să stabilească necesitatea tratamentului. Repetarea examinării la intervale corespunzătoare permite și evaluarea evoluției densității osoase și a răspunsului la tratament.
Ai grijă de tine!
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