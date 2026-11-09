Și-au cumpărat electrocasnice din banii sindicatului. Doi lideri din Bacău, suspectați că au delapidat 600.000 de lei

Doi lideri sindicali din județul Bacău sunt suspectați că au delapidat o parte din fondurile sindicatului pe care îl conduceau și că au administrat fraudulos patrimoniul organizației. Potrivit procurorilor, în perioada 2021-2023, aceștia ar fi folosit banii sindicatului pentru achiziționarea unor electrocasnice și a altor bunuri în interes personal. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 600.000 de lei.
Potrivit unui comunicat transmis luni, 9 noiembrie, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, perchezițiile au avut loc pe 6 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER. Acestea au fost efectuate de procurori, cu sprijinul polițiștilor judiciariști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Bacău.
Acțiunile au avut loc într-un dosar penal în care sunt cercetate infracțiunile de delapidare și gestiune frauduloasă, ambele în formă continuată.
Cum au fost folosiți banii sindicatului
Anchetatorii suspectează că, în perioada 2021-2023, două persoane care ocupau funcții de conducere în cadrul unei organizații sindicale ar fi provocat pagube materiale importante prin administrarea frauduloasă a patrimoniului acesteia. Mai mult, cei doi ar fi însușit o parte din sumele de bani pe care le gestionau și le-ar fi folosit pentru achiziționarea unor electrocasnice și a altor bunuri destinate uzului personal.
Prejudiciul provocat prin faptele cercetate este estimat la aproximativ 600.000 de lei.
Ce au găsit polițiștii la percheziții
În urma celor trei percheziții domiciliare efectuate, anchetatorii au descoperit mai multe electrocasnice, care au fost lăsate în custodia persoanelor vizate. De asemenea, polițiștii au ridicat și o sumă de bani. După efectuarea perchezițiilor, cei doi lideri sindicali au fost duși la sediul poliției pentru audieri.
Procurorii au precizat că, până în prezent, în acest dosar nu au fost dispuse măsuri preventive și nici nu a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu o propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru clarificarea întregului prejudiciu.