Intervenția modernă care a redus riscul de complicații asociate unei boli vasculare grave

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 nov. 2026, 09:43

Dan, în vârstă de 70 de ani, a aflat în urma unui RMN de prostată că are un anevrism de arteră iliacă comună dreaptă. Un anevrism arterial poate evolua fără simptome, fiind uneori descoperit întâmplător, în timpul unor investigații efectuate pentru alte afecțiuni. Dilatarea anormală a peretelui unei artere poate duce la complicații grave, inclusiv ruptura vasului de sânge, care poate pune viața în pericol.

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