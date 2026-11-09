Intervenția modernă care a redus riscul de complicații asociate unei boli vasculare grave

Dan, în vârstă de 70 de ani, a aflat în urma unui RMN de prostată că are un anevrism de arteră iliacă comună dreaptă. Un anevrism arterial poate evolua fără simptome, fiind uneori descoperit întâmplător, în timpul unor investigații efectuate pentru alte afecțiuni. Dilatarea anormală a peretelui unei artere poate duce la complicații grave, inclusiv ruptura vasului de sânge, care poate pune viața în pericol.
În cazul lui Dan, situația era cu atât mai complicată cu cât prezenta factori de risc cardiovascular. Era fumător și avea hipertensiune arterială, dislipidemie și diabet zaharat. Bărbatul fuma de la 15 ani, ajungând la aproximativ trei pachete de țigări zilnic.
La recomandarea unui fost coleg, Dan s-a programat la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul i-a explicat riscurile asociate anevrismului pe care îl avea și i-a recomandat investigații suplimentare, inclusiv un examen CT și o arteriografie periferică.
Pentru prevenirea complicațiilor, Dr. Rodica Niculescu a recomandat o procedură de angioplastie periferică, cu implantarea unui stent pentru excluderea anevrismului din circulația sanguină. Tratamentul endovascular permite abordarea vasului afectat printr-un cateter introdus la nivelul arterei femurale, fără inciziile extinse necesare unei operații clasice.
Dan a acceptat intervenția, după ce medicul i-a explicat etapele procedurii și beneficiile abordului minim invaziv. La aproximativ o lună după arteriografia periferică, bărbatul a fost internat la Spitalul Clinic SANADOR, unde intervenția a fost realizată sub anestezie locală.
Recuperarea a fost rapidă și fără complicații, Dan nu a avut dureri postoperatorii și a fost externat a doua zi, cu stare generală bună. Ulterior, a efectuat o ecografie Doppler, pentru evaluarea circulației sanguine și monitorizarea segmentului arterial tratat.
Întreaga experiență l-a determinat să facă și o schimbare importantă în stilul de viață: a renunțat la fumat, după mai multe decenii în care consumase zilnic cantități mari de țigări. Deși primele zile au fost dificile, Dan a decis să respecte recomandarea medicului, urmând, de asemenea, monitorizarea cardiovasculară. Bărbatul apreciază comunicarea cu Dr. Rodica Niculescu și atenția primită din partea echipei medicale, considerând că explicațiile oferite l-au ajutat să ia decizia de a urma tratamentul.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții care au indicație au acces la proceduri de cardiologie intervențională și tratamente endovasculare avansate. Acestea sunt realizate în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente performante, inclusiv două angiografe Philips Azurion 7.