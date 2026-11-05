Alertă pe Aeroportul Otopeni. Amenințare cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano - VIDEO

Publicat 5 nov. 2026, 12:20 Actualizat 5 nov. 2026, 13:17

Autoritățile au activat, joi, 5 noiembrie, celula de criză pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (AIHCB), după ce echipajul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano a anunțat existența unei amenințări cu bombă la bord. Aeronava a aterizat în siguranță, iar procedurile specifice pentru astfel de situații au fost declanșate imediat, potrivit Serviciului Român de Informații.

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