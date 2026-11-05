Alertă pe Aeroportul Otopeni. Amenințare cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano - VIDEO

Autoritățile au activat, joi, 5 noiembrie, celula de criză pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (AIHCB), după ce echipajul unei aeronave Wizz Air sosite de la Milano a anunțat existența unei amenințări cu bombă la bord. Aeronava a aterizat în siguranță, iar procedurile specifice pentru astfel de situații au fost declanșate imediat, potrivit Serviciului Român de Informații.
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții aeroportului, turnul de control al Aeroportului Internațional "Henri Coandă" București a fost notificat de echipajul cursei Wizz Air cu privire la o posibilă amenințare cu bombă. În urma alertei, la nivelul aeroportului a fost instituită celula de criză, conform procedurilor de securitate aplicabile în astfel de cazuri.
La bordul aeronavei se aflau 182 de pasageri și 7 membri ai echipajului, după cum a transmis Serviciul Român de Informații - SRI.
Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă.
Toate persoanele au fost debarcate și transferate în terminal. Experții geniști au efectuat verificările necesare și, potrivit Realitatea Plus, nu a fost descoperit niciun element suspect.
Traficul aerian se desfășoară în condiții de siguranță, fără perturbări și conform planului de zbor, au transmis oficiali din conducerea aeroportului, potrivit Realitatea Plus.
”Cursa WMT3064 Milano - Bucureşti a aterizat în siguranţă la 11.08 pe Aeroportul Henri Coandă. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituţiile statului”, a mai precizat sursa citată.
Incidentul survine la doar câteva zile după alte alerte de securitate care au vizat aeronave ale companiei Wizz Air în Europa, inclusiv cazuri în care avioane au fost deviate și verificate de autorități în urma unor amenințări similare.
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