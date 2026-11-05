Investigație Google: peste 1,3 milioane de dispozitive Android TV virusate chiar de producător

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 08:51

Peste 1,3 milioane de dispozitive Android, majoritatea televizoare și TV Box-uri, au fost infectate cu un program malware instalat direct în software-ul acestora, înainte să ajungă la cumpărători. Google acuză compania chineză Videostrong Technology că ar fi creat și folosit intenționat o rețea de dispozitive compromise, pe care le-ar fi pus la dispoziția unor grupări de criminalitate informatică, în schimbul unor câștiguri financiare.

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