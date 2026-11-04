O companie aeriană low-cost folosită des de români vrea să introducă taxa de toaletă. Cât ar putea scoate din buzunar călătorii
O companie aeriană low-cost folosită des de români vrea să taxeze mersul la toaletă
Ryanair a readus în discuție o propunere controversată a directorului Michael O’Leary, întrebându-și clienții dacă ar trebui să plătească 2 euro pentru folosirea toaletei în timpul zborului. În spatele postării se află o idee lansată în urmă cu mai bine de 15 ani.
Ryanair, una dintre companiile aeriene folosite frecvent de români pentru city break-uri în Europa, a stârnit reacții pe rețelele de socializare după ce a lansat o întrebare neașteptată pentru pasageri. Operatorul low-cost a sugerat că ar putea introduce o taxă de 2 euro pentru folosirea toaletei la bordul aeronavelor, însă mesajul nu anunță o schimbare reală a politicii companiei. Este o glumă prin care Ryanair readuce în atenție o propunere controversată făcută în urmă cu mai mulți ani de directorul său general, Michael O’Leary.
Ryanair ironizează ideea unei taxe pentru toaleta din avion
Compania și-a provocat urmăritorii cu întrebarea „Ar trebui să o facem?”, însoțită de o imagine care conținea un alt mesaj: „Ar trebui să vă taxăm cu 2 euro pentru folosirea toaletei?”.
Postarea face parte din strategia de comunicare neconvențională a Ryanair, care recurge frecvent la umor și ironii pentru a atrage atenția pe rețelele de socializare. De această dată, compania a readus în discuție o idee care a provocat controverse în trecut și care a rămas asociată cu numele lui Michael O’Leary.
Cum a apărut propunerea de a cere bani pentru folosirea toaletei
Ideea nu este nouă. În februarie 2009, Michael O’Leary declara că Ryanair lua în calcul introducerea unei taxe de o liră sterlină pentru pasagerii care doreau să folosească toaleta în timpul zborului.
Declarația a provocat imediat reacții, iar purtătorul de cuvânt al companiei a încercat să tempereze controversele, afirmând că managerul „mai inventează lucruri pe măsură ce vorbește”. La doar câteva zile distanță, însă, O’Leary a revenit asupra subiectului și a susținut public că propunerea era cât se poate de serioasă.
În spatele ideii nu se afla doar intenția de a încasa bani de la pasageri pentru o nevoie fiziologică. Planul prezentat de șeful Ryanair presupunea și modificări ale configurației aeronavelor Boeing 737-800.
Mai exact, compania lua în calcul eliminarea a două dintre cele trei toalete existente la bordul acestor avioane. Spațiul eliberat urma să fie folosit pentru instalarea a șase locuri suplimentare pentru pasageri.
Michael O’Leary susținea că cele șase scaune în plus ar fi adus venituri suficiente pentru ca Ryanair să poată reduce cu încă 5% prețul tuturor biletelor de avion, pe parcursul unui an întreg.
Taxa de o liră sterlină sau un euro pentru folosirea toaletei ar fi avut, potrivit explicațiilor sale, și rolul de a-i descuraja pe călători să utilizeze facilitățile de la bord în timpul zborurilor scurte, care aveau o durată medie de aproximativ o oră. Pasagerii ar fi fost astfel încurajați să meargă la baie în aeroport, înainte de îmbarcare.
De ce nu a mai fost pus în practică planul Ryanair
Propunerea a ajuns și în etapa discuțiilor tehnice, însă nu a fost transformată într-un sistem funcțional. Ryanair a solicitat inginerilor de la Boeing să proiecteze un mecanism special pentru ușile toaletelor, care să permită accesul doar după achitarea taxei.
Una dintre variante presupunea folosirea unor fise sau monede, dar aceasta a fost abandonată din cauza dificultăților logistice legate de gestionarea mai multor valute, în special euro și lire sterline.
Ulterior, a fost luată în calcul o altă soluție: pasagerii să fie nevoiți să își scaneze cardul de credit pe ușa toaletei pentru a o putea debloca. Nici acest mecanism nu a fost implementat de Boeing, din considerente legate de siguranță și de reglementările din domeniul aviației.
În cele din urmă, taxa nu a devenit niciodată realitate. După ce subiectul a fost intens mediatizat în presa internațională, Michael O’Leary a recunoscut în fața jurnaliștilor că propunerea fusese, de fapt, o „farsă ieftină de PR” (a cheap publicity stunt). Ideea îi permisese companiei să obțină publicitate pe scară largă și să rămână în atenția publicului fără să investească bani în campanii publicitare.
Postarea recentă se înscrie în aceeași strategie de comunicare, prin care Ryanair face trimitere, cu autoironie, la una dintre cele mai cunoscute controverse din istoria companiei.
Bilete mai scumpe și posibile reduceri de personal, pe fondul crizei combustibilului
Gluma despre taxa de 2 euro apare într-un moment în care industria aviatică se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra costurilor. În ultima lună, Ryanair a avertizat că prețurile biletelor ar putea crește, după ce scumpirea combustibilului de aviație a afectat cheltuielile operatorilor aerieni.
Directorul general Michael O’Leary a atras atenția asupra consecințelor pe care criza energetică declanșată de războiul dintre SUA și Iran le-ar putea avea asupra întregii industrii. Potrivit acestuia, penuria de kerosen a dus deja la creșterea costurilor de transport.
„Dacă nu va exista o soluționare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca prețul combustibilului de aviație să rămână ridicat în 2027”, a spus el.
Compania a raportat și o scădere a profitului în trimestrul al treilea din 2026. Câștigul net s-a situat la 1,61 miliarde de euro în perioada iulie-septembrie, față de 1,72 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă un declin de aproximativ 6%.
În același interval, profitul operațional a coborât de la 1,95 miliarde de euro la 1,82 de miliarde de euro. Veniturile totale din exploatare au urcat însă de la 5,48 de miliarde de euro la 5,7 miliarde de euro, potrivit informațiilor publicate de The Independent.
Ryanair avertizează că perioada biletelor foarte ieftine ar putea lua sfârșit
Michael O’Leary a avertizat că tarifele foarte mici cu care compania și-a obișnuit clienții ar putea deveni mai greu de susținut dacă prețul petrolului se menține la niveluri ridicate. Combustibilul reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale operatorilor aerieni, iar evoluția prețurilor influențează direct costul zborurilor.
Pentru sezonul rece, Ryanair estimează că tarifele vor rămâne cel puțin la nivelul actual sau ar putea înregistra creșteri ușoare, după scumpirile deja apărute în această vară. Dacă petrolul continuă să se mențină peste valorile actuale, biletele de avion s-ar putea scumpi și mai mult anul viitor.
În paralel, compania își reevaluează cheltuielile pentru a face față creșterii costurilor cu combustibilul. Printre măsurile luate în calcul se numără înghețarea salariilor angajaților și negocieri cu aeroporturile pentru reducerea tarifelor și a altor costuri operaționale.
Directorul Ryanair a menționat inclusiv posibilitatea reducerii numărului de angajați, dar și folosirea inteligenței artificiale în activitățile administrative. Astfel, compania analizează mai multe variante de diminuare a cheltuielilor, într-un context în care scumpirea combustibilului pune presiune asupra rezultatelor financiare și asupra prețurilor biletelor.
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