O companie aeriană low-cost folosită des de români vrea să introducă taxa de toaletă. Cât ar putea scoate din buzunar călătorii

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 20:16

Ryanair a readus în discuție o propunere controversată a directorului Michael O’Leary, întrebându-și clienții dacă ar trebui să plătească 2 euro pentru folosirea toaletei în timpul zborului. În spatele postării se află o idee lansată în urmă cu mai bine de 15 ani.

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