Protest al angajaților INS în fața Ministerului Finanțelor. Ce nemulțumiri au sindicaliști

Publicat 4 nov. 2026, 10:51 Sursă Realitatea PLUS

Angajații Institutului Național de Statistică protestează miercuri în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de salariile mici și de întârzierea plății unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii acuză autoritățile că ignoră deciziile instanțelor și avertizează că măsurile bugetare riscă să afecteze funcționarea instituției și calitatea statisticilor oficiale.

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