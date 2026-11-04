Protest al angajaților INS în fața Ministerului Finanțelor. Ce nemulțumiri au sindicaliști

Angajații Institutului Național de Statistică protestează miercuri în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de salariile mici și de întârzierea plății unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii acuză autoritățile că ignoră deciziile instanțelor și avertizează că măsurile bugetare riscă să afecteze funcționarea instituției și calitatea statisticilor oficiale.
Angajații INS cer plata restanțelor salariale câștigate în instanță
Angajații Institutului Național de Statistică protestează miercuri, în fața Ministerului Finanțelor, nemulțumiți de faptul că statul întârzie plata unor drepturi salariale câștigate definitiv în instanță.
Este vorba despre restanțe aferente anilor 2025 și 2026, a căror achitare a fost amânată de Guvern în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.
Situația nu îi vizează doar pe angajații INS, ci și alte categorii de bugetari. Un exemplu este cel al magistraților, pentru care statul are de achitat peste două miliarde de euro, reprezentând drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, potrivit datelor publicate la sfârșitul anului trecut.
Pe lângă restanțele salariale, sindicaliștii reclamă și discrepanțele de salarizare dintre INS și alte instituții publice. Aceștia susțin că angajații Institutului se numără printre cei mai prost plătiți din administrație și solicită alinierea salariilor la nivelul celor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Protestul angajaților INS este programat să se desfășoare până la ora 12:00.