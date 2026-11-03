Bani în plus pentru spitale. Bugetele din sănătate, majorate de urgență cu 230 de milioane de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 19:43

Sistemul medical primește o nouă gură de oxigen. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o suplimentare de 230 de milioane de lei pentru cele mai vulnerabile domenii, dintre care 130 de milioane de lei vor ajunge la Unitățile de Primiri Urgențe.

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