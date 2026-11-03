Bani în plus pentru spitale. Bugetele din sănătate, majorate de urgență cu 230 de milioane de lei

Sistemul medical primește o nouă gură de oxigen. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o suplimentare de 230 de milioane de lei pentru cele mai vulnerabile domenii, dintre care 130 de milioane de lei vor ajunge la Unitățile de Primiri Urgențe.
Potrivit ministrului, fondurile suplimentare vor permite spitalelor să asigure medicamentele și materialele sanitare necesare pentru tratarea cazurilor grave și a urgențelor medicale.
100 de milioane de lei în plus pentru pacienții critici din spitale
O parte importantă a finanțării anunțate de Alexandru Rogobete este destinată Acțiunilor Prioritare (AP), programe prin care Ministerul Sănătății susține direct activitatea unor secții și servicii medicale esențiale.
Cele 100 de milioane de lei suplimentare vor contribui la finanțarea tratamentelor pentru pacienții internați în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), dar și pentru persoanele care suferă un accident vascular cerebral (AVC) sau un infarct miocardic acut.
Din bugetul suplimentar destinat Acțiunilor Prioritare:
60 de milioane de lei vor reveni secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă;
10 milioane de lei vor finanța programul destinat pacienților cu accident vascular cerebral;
9 milioane de lei vor fi direcționate către programul pentru pacienții cu infarct miocardic acut.
Aceste programe vizează unele dintre cele mai grave urgențe medicale, în cazul cărora accesul rapid la tratament și disponibilitatea resurselor necesare pot avea un rol decisiv.
Încă 130 de milioane de lei pentru Unitățile de Primiri Urgențe
O altă componentă a suplimentării bugetare vizează Unitățile de Primiri Urgențe. Acestea vor beneficia de încă 130 de milioane de lei, peste cele 150 de milioane de lei alocate în urmă cu aproximativ două săptămâni.
Alexandru Rogobete susține că noua finanțare va contribui la depășirea situației dificile din UPU și va permite achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare pentru intervențiile de urgență.
Ministrul afirmă că suplimentarea bugetelor urmărește să asigure resursele necesare atât pentru serviciile de primiri urgențe, cât și pentru secțiile în care sunt tratați pacienții aflați în stare critică.
Rogobete: Bugetele ajung la nivelul solicitat de Ministerul Sănătății
Ministrul Sănătății susține că, prin noile alocări, finanțarea ajunge la nivelul solicitat de instituția pe care o conduce încă de la începutul anului. El afirmă că sumele propuse inițial au fost diminuate ulterior, din cauza deciziilor fostei conduceri a Guvernului.
Rogobete a criticat modul în care au fost stabilite anterior bugetele pentru sănătate, susținând că reducerile nu au ținut cont suficient de nevoile reale ale sistemului medical.
Totodată, ministrul a transmis că situația din spitale este urmărită permanent și că obiectivul este ca unitățile medicale să poată oferi pacienților serviciile necesare fără întârzieri provocate de lipsa resurselor.
Acesta a mulțumit personalului medical pentru activitatea desfășurată în condiții dificile și a dat asigurări că autoritățile vor continua să monitorizeze problemele din sistemul sanitar.
Mesajul ministrului a fost publicat pe pagina sa de Facebook, în contextul suplimentării fondurilor pentru Unitățile de Primiri Urgențe și pentru programele care finanțează tratamentul pacienților critici.