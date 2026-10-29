Sectorul 4 a predat Institutului „Marius Nasta” un spital nou, construit de la zero cu fonduri europene din PNRR

Sectorul 4 a predat oficial Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, construit de la zero cu fonduri europene nerambursabile prin PNRR. Spitalul dispune de 115 paturi, trei săli de operație și dotări medicale moderne, urmând să fie operaționalizat pentru a trata pacienți din București și din întreaga țară.
Premierul Luca Niculescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și alți actuali și foști membri ai Guvernului au participat la predarea oficială a noii unități medicale
Sectorul 4 al Municipiului București a predat, astăzi, Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, construit de la zero, cu fonduri europene nerambursabile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este o investiție majoră în infrastructura medicală publică, finalizată încă din luna august a acestui an și destinată pacienților din întreaga țară. Noua unitate medicală, una dotată la cele mai înalte standarde în domeniu, reprezintă singura clădire de spital public de pneumologie construită în România după anul 1990.
Evenimentul, organizat în incinta noului spital, de pe Calea Șerban Vodă nr. 189, a avut loc în prezența prim-ministrului României, Luca Niculescu, a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu. La ceremonia de predare au participat și foștii miniștri Alexandru Rafila și Cseke Attila, alături de reprezentanți ai instituțiilor partenere și ai comunității medicale, inclusiv managerul Institutului „Marius Nasta”, Gheorghe Popescu.
Noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei a fost construit pe amplasamentul fostelor clădiri Zerlendi, vechi de 130 de ani, care ajunseseră într-o stare avansată de degradare și nu mai ofereau condiții sigure pentru pacienți și pentru personalul medical. În locul acestora se află astăzi un spital modern, cu 115 paturi, dintre care 19 destinate terapiei intensive, trei săli de operație, laboratoare de analize și cercetare, spații pentru investigații imagistice, precum și echipamente și dotări pentru diagnosticarea și tratarea bolilor pulmonare. Noua facilitate medicală urmează să fie operaționalizată de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și va putea deservi mii de pacienți din București și din întreaga Românie.
Cu prilejul predării oficiale, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a evidențiat importanța investiției pentru sistemul public de sănătate și responsabilitatea administrației locale de a contribui la îmbunătățirea condițiilor în care sunt tratați pacienții.
Prezent la eveniment, prim-ministrul Luca Niculescu a subliniat importanța predării noii unități medicale și a colaborării dintre instituțiile implicate în dezvoltarea infrastructurii de sănătate.
La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat contribuția celor implicați în construirea noului spital, inclusiv eforturile constructorului, și a vorbit despre necesitatea continuării investițiilor în infrastructura medicală publică.
Și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre importanța banilor europeni în construcția bugetelor necesare sănătății.
Construcția noului spital „Marius Nasta” este rezultatul unui parteneriat între administrația Sectorului 4, Ministerul Sănătății, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și celelalte instituții implicate în pregătirea și implementarea proiectului. Realizarea investiției a presupus colaborarea dintre reprezentanți ai administrației locale și centrale, de-a lungul mai multor mandate guvernamentale. Odată cu predarea oficială, noua facilitate medicală intră în etapa pregătirii pentru operaționalizare, care va fi realizată de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, astfel încât spitalul să poată fi pus efectiv la dispoziția pacienților.
Investiția completează proiectele realizate de Sectorul 4 în infrastructura medicală publică, între care se numără Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru Mari Arși de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, precum și noua clinică de stomatologie de pe Șoseaua Olteniței.
Totodată, administrația Sectorului 4 va continu proiectul de construire a unei noi maternități în incinta Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”.