Sectorul 4 a predat Institutului „Marius Nasta” un spital nou, construit de la zero cu fonduri europene din PNRR

Publicat 29 oct. 2026, 18:30 Actualizat 1 nov. 2026, 09:58

Sectorul 4 a predat oficial Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, construit de la zero cu fonduri europene nerambursabile prin PNRR. Spitalul dispune de 115 paturi, trei săli de operație și dotări medicale moderne, urmând să fie operaționalizat pentru a trata pacienți din București și din întreaga țară.

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