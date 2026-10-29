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Sanatate· 3 min citire

Sectorul 4 a predat Institutului „Marius Nasta” un spital nou, construit de la zero cu fonduri europene din PNRR

Sectorul 4 a predat oficial Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei

Sectorul 4 a predat oficial Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei

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Scris deCatalina Anghel
Publicat29 oct. 2026, 18:30
Actualizat1 nov. 2026, 09:58

Sectorul 4 a predat oficial Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, construit de la zero cu fonduri europene nerambursabile prin PNRR. Spitalul dispune de 115 paturi, trei săli de operație și dotări medicale moderne, urmând să fie operaționalizat pentru a trata pacienți din București și din întreaga țară.

Premierul Luca Niculescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și alți actuali și foști membri ai Guvernului au participat la predarea oficială a noii unități medicale 

inaugurare spital nasta

Sectorul 4 al Municipiului București a predat, astăzi, Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, construit de la zero, cu fonduri europene nerambursabile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Este o investiție majoră în infrastructura medicală publică, finalizată încă din luna august a acestui an și destinată pacienților din întreaga țară. Noua unitate medicală, una dotată la cele mai înalte standarde în domeniu, reprezintă singura clădire de spital public de pneumologie construită în România după anul 1990.

Evenimentul, organizat în incinta noului spital, de pe Calea Șerban Vodă nr. 189, a avut loc în prezența prim-ministrului României, Luca Niculescu, a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu. La ceremonia de predare au participat și foștii miniștri Alexandru Rafila și Cseke Attila, alături de reprezentanți ai instituțiilor partenere și ai comunității medicale, inclusiv managerul Institutului „Marius Nasta”, Gheorghe Popescu.

Noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei a fost construit pe amplasamentul fostelor clădiri Zerlendi, vechi de 130 de ani, care ajunseseră într-o stare avansată de degradare și nu mai ofereau condiții sigure pentru pacienți și pentru personalul medical. În locul acestora se află astăzi un spital modern, cu 115 paturi, dintre care 19 destinate terapiei intensive, trei săli de operație, laboratoare de analize și cercetare, spații pentru investigații imagistice, precum și echipamente și dotări pentru diagnosticarea și tratarea bolilor pulmonare. Noua facilitate medicală urmează să fie operaționalizată de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și va putea deservi mii de pacienți din București și din întreaga Românie.

Cu prilejul predării oficiale, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a evidențiat importanța investiției pentru sistemul public de sănătate și responsabilitatea administrației locale de a contribui la îmbunătățirea condițiilor în care sunt tratați pacienții.

Sunt extrem de emoționat pentru că este al doilea spital pe care îl facem aici, în Sectorul 4, un spital nu doar pentru comunitatea noastră, nu doar pentru bucureșteni, ci un spital pentru români. Am plecat în anul 2016 de la un slogan și de la o idee foarte importantă: «Hai că se poate». Astăzi, în privința acestei investiții, sunt extrem de bucuros să spun că am reușit.

Am reușit să construim împreună, într-o echipă complexă, pentru că nimic nu ar fi fost posibil dacă, acum câțiva ani, împreună cu ministrul Rafila, nu am fi pornit această investiție. Ea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Guvernului României, indiferent ce premier a avut. Nimic nu se poate face fără acest spirit de echipă. De altfel, prin PNRR, Sectorul 4 a adus în România, în economia națională, peste 455 de milioane de euro. Mai mult decât atât, am reușit să aducem în economia noastră, din bani europeni, peste 5 miliarde de euro. Și voi avea plăcerea ca, în două-trei luni, să vă invit pe toți să participăm la deschiderea celei mai importante investiții din România, și anume magistrala de metrou M4. Nu ne vom opri aici. Orașul nostru are nevoie mai mult decât oricând de o infrastructură medicală în concordanță cu nevoile europene și profit de prezența premierului și a ministrului Sănătății pentru a le solicita sprijin pentru realizarea maternității „Sfântul Ioan”, un obiectiv foarte important pentru noi toți. Termin cu încrederea că toate aceste lucruri vor continua și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la acest proiect și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor mei, echipei mele, fără de care lucrurile acestea nu ar fi fost posibile. Vreau să mulțumesc constructorului pentru energia și pentru devotamentul pe care le-a avut și consider că a ieșit aici unul dintre cele mai frumoase spitale din România. Un adevărat respect pentru oamenii și pentru viețile pe care le vom salva aici.

a declarat primarul Daniel Băluță.
inaugurare spital nasta

Prezent la eveniment, prim-ministrul Luca Niculescu a subliniat importanța predării noii unități medicale și a colaborării dintre instituțiile implicate în dezvoltarea infrastructurii de sănătate.

Este un moment foarte important pentru orice comunitate, pentru acest sector, pentru acest oraș, pentru această țară. Este un spital construit de la zero, din fonduri europene, și care ajunge acolo unde îi este locul, în administrarea Institutului «Marius Nasta». Facem împreună acest pas atât de așteptat pentru ca un spital modern, echipat la cele mai înalte standarde, să-și deschidă porțile pentru oamenii care au nevoie de el. Și-l felicit pe domnul primar Băluță pentru acest proiect. Le mulțumesc domnilor miniștri Rafila, Cseke Attila, Rogobete pentru contribuția la realizarea acestui nou centru. Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, și anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre. Multe mulțumiri, felicitări pentru ceea ce ați făcut. Mă bucur că ați găsit înțelegere la domnul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, care, într-adevăr, înțelege importanțele cruciale ale acestei țări, iar sănătatea este una dintre ele.

a arătat premierul.
inaugurare marius nasta

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat contribuția celor implicați în construirea noului spital, inclusiv eforturile constructorului, și a vorbit despre necesitatea continuării investițiilor în infrastructura medicală publică.

Fiecare spital din cele nouă construite din PNRR are o poveste. Aici este o poveste mai specială. N-am să uit niciodată anul 2022. Ministrul Sănătății era profesorul Rafila. Eu eram secretar de stat, coordonam proiectele din PNRR și aveam proiectul «Marius Nasta» pe birou și, într-o vizită, cred că venea să solicite niște fonduri, a venit domnul primar Băluță la Ministerul Sănătății și a avut o soluție: să devină Sectorul 4 implementatorul proiectului pentru construcția noului corp de clădire «Marius Nasta». Astăzi, la trei ani distanță, nu-mi vine să cred că suntem în noul corp de clădire pentru Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta», primul astfel de institut construit după Revoluție. Vreau să mulțumesc tuturor. Aici este vorba de o muncă de echipă, iar cuvântul-cheie al acestei reușite, din punctul meu de vedere, este încrederea. Și iată că încrederea ne face bine și încrederea face bine în general. Vreau să mulțumesc ministrului Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, cu care am avut multe discuții de-a lungul timpului și care a înțeles și a prioritizat de fiecare dată plățile și bugetele pentru sectorul medical. Vreau să mulțumesc ministrului Fondurilor Europene, vreau să-i mulțumesc domnului ministru Cseke, care a deblocat prin numeroase acte normative situația pentru acest spital anul acesta. Evident, și domnului ministru Rafila. Domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc pentru încredere și cred că împreună putem nu doar să mai inaugurăm spitale, dar cred că împreună putem începe chiar construcția unor noi spitale în România.

a spus ministrul Sănătății.

Și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre importanța banilor europeni în construcția bugetelor necesare sănătății.

În primul rând, felicit constructorul și conducerea Ministerului Sănătății pentru tot efortul desfășurat și pentru construcția acestui spital. Domnul primar a exprimat tot traseul evolutiv de la momentul concepției până la momentul construcției. Eu aș vrea doar să ilustrez o etapă, din punctul meu de vedere, importantă. Cumva, faptul că avem această construcție finalizată se datorează și faptului că am construit bugetul altfel. Bugetul pentru anul 2026 a fost centrat pe PNRR și, pe lângă faptul că spațiul fiscal pentru PNRR a fost planificat de la începutul anului, am mai avut și o rezervă de fonduri pentru PNRR și fonduri europene. Iar faptul că pentru prima oară în buget am avut acești bani ne-a permis flexibilitatea ca, în an, să putem aloca un miliard și jumătate pentru aceste obiective de investiții. Fără aceste noi modificări în cadrul bugetului, n-am fi putut să facem aceste lucruri și uitați că astăzi suntem la inaugurarea spitalului. Deci, încă o dată, felicitări.

a încheiat Alexandru Nazare.

Construcția noului spital „Marius Nasta” este rezultatul unui parteneriat între administrația Sectorului 4, Ministerul Sănătății, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și celelalte instituții implicate în pregătirea și implementarea proiectului. Realizarea investiției a presupus colaborarea dintre reprezentanți ai administrației locale și centrale, de-a lungul mai multor mandate guvernamentale. Odată cu predarea oficială, noua facilitate medicală intră în etapa pregătirii pentru operaționalizare, care va fi realizată de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, astfel încât spitalul să poată fi pus efectiv la dispoziția pacienților.

inaugurare spital nasta
inaugurare spital nasta

Investiția completează proiectele realizate de Sectorul 4 în infrastructura medicală publică, între care se numără Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru Mari Arși de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, precum și noua clinică de stomatologie de pe Șoseaua Olteniței.

Totodată, administrația Sectorului 4 va continu proiectul de construire a unei noi maternități în incinta Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”.

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