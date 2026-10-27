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Sanatate· 2 min citire

Rogobete pregătește concedieri în spitale! Trei abateri și medicii pot rămâne fără loc de muncă

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

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Scris deMădălina Cristea
Publicat27 oct. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește măsuri dure pentru medicii care pleacă din spitalele de stat în timpul programului și își continuă activitatea în cabinetele private. Acesta vrea ca managerii unităților medicale să poată desface contractele de muncă ale doctorilor care sunt prinși de trei ori încălcând programul de lucru. Modificările legislative sunt deja în pregătire, iar ministrul avertizează că fenomenul nu va mai fi tolerat.

Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății lucrează la modificarea legislației pentru a introduce sancțiuni mai severe în cazul medicilor care părăsesc spitalele publice înainte de terminarea programului și merg să lucreze în cabinetele private. Ministrul a atras atenția în special asupra situațiilor în care doctorii pleacă de la spital încă de la ora 10:00, deși ar trebui să își continue activitatea în sistemul public.

Sunt în continuare cu ochii pe cei care pleacă de la ora 10 din sistemul public în cabinetul propriu privat. Acum colegii mei lucrează la anumite modificări pentru că îmi doresc ca la 3 abateri de acest gen, managerul să poată desface contractul de muncă al celui care nu înțelege după atât de mult timp că programul de muncă la public trebuie respectat.

a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Propunerea urmărește să le ofere managerilor de spitale posibilitatea de a lua măsuri împotriva angajaților care încalcă în mod repetat programul de lucru. Concedierea ar urma să poată fi decisă după trei abateri de acest tip, odată ce modificările legislative vor fi adoptate.

Medicii pot lucra și la privat, dar Rogobete pune o condiție clară

Ministrul Sănătății a precizat că nu intenționează să interzică medicilor să lucreze atât în spitalele de stat, cât și în unitățile medicale private. Condiția este ca activitatea din mediul privat să se desfășoare după încheierea programului de la spitalul public. Rogobete consideră că medicii trebuie să își respecte obligațiile profesionale și orele de lucru pentru care sunt angajați în sistemul de stat. Cei care aleg să aibă și un cabinet privat sau să colaboreze cu alte unități medicale pot face acest lucru în afara programului de la spital. Ministrul a explicat că își dorește un cadru legal care să permită sancționarea celor care continuă să ignore această obligație, în ciuda avertismentelor.

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