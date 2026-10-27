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Sanatate· 2 min citire
Rogobete pregătește concedieri în spitale! Trei abateri și medicii pot rămâne fără loc de muncă
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
Publicat27 oct. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește măsuri dure pentru medicii care pleacă din spitalele de stat în timpul programului și își continuă activitatea în cabinetele private. Acesta vrea ca managerii unităților medicale să poată desface contractele de muncă ale doctorilor care sunt prinși de trei ori încălcând programul de lucru. Modificările legislative sunt deja în pregătire, iar ministrul avertizează că fenomenul nu va mai fi tolerat.
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