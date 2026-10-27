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Sanatate· 1 min citire

Alexandru Rogobete schimbă comisiile din Ministerul Sănătății după sesizările medicilor privind întârzierile în recunoașterea diplomelor

Alexandru Rogobete/ Foto: Facebook

Alexandru Rogobete/ Foto: Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 09:00

Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 27 octombrie, că va schimba componența comisiilor din minister responsabile de recunoașterea și echivalarea titlurilor de calificare, a stagiilor de pregătire și a atestatelor de studii complementare. Decizia vine după ce a primit mai multe sesizări de la medici rezidenți și specialiști care au reclamat întârzieri nejustificate în evaluarea pregătirii profesionale și a diplomelor, inclusiv a celor obținute în alte state europene.

Ministrul a transmis că nu va accepta ca parcursul profesional al tinerilor medici să fie afectat de orgolii personale, lipsă de implicare sau proceduri administrative prelungite fără justificare.

Ministerul Sănătății trebuie să sprijine medicii, nu să le pună piedici! Iar orgoliile personale nu au ce căuta în deciziile care privesc viitorul profesional al tinerilor medici

a declarat Alexandru Rogobete într-un mesaj postat pe Facebook

Potrivit ministrului, schimbările vor viza comisiile care nu își îndeplinesc atribuțiile în mod eficient și care întârzie soluționarea dosarelor.

Am analizat situațiile semnalate și am decis să schimb componența acelor comisii care nu performează, care întârzie nejustificat soluționarea dosarelor sau care au impresia că funcțiile pe care le ocupă le aparțin

a precizat ministrul.

Ce recalmă medicii?

Alexandru Rogobete a afirmat că a primit numeroase sesizări de la medici rezidenți și specialiști privind întârzierile în recunoașterea pregătirii profesionale, a diplomelor și a competențelor dobândite, inclusiv în alte state europene.

Ministrul a atras, totodată, atenția asupra faptului că astfel de blocaje administrative pot descuraja medicii români care doresc să se întoarcă în țară și să lucreze în sistemul național de sănătate.

În loc să încurajăm întoarcerea medicilor români acasă și să le facilităm integrarea în sistemul nostru de sănătate, ajungem uneori să îi descurajăm prin întârzieri și blocaje administrative. Acest lucru o să înceteze!

este mesajul lui Rogobete.

Rogobete cere responsabilitate din partea comisiilor ministerului

Alexandru Rogobete a subliniat că experiența profesională și academică trebuie să fie însoțită de responsabilitate, corectitudine și respect față de medicii aflați la început de carieră.

Nu voi permite ca birocrația, orgoliile sau interesele personale să blocheze parcursul profesional al medicilor

a mai spus social-democratul în mesajul său.

Ministrul și-a încheiat mesajul cu îndemnul „Încrederea ne face bine!”, reiterând necesitatea unor proceduri administrative care să sprijine dezvoltarea profesională a medicilor și integrarea acestora în sistemul sanitar românesc.

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