Alexandru Rogobete schimbă comisiile din Ministerul Sănătății după sesizările medicilor privind întârzierile în recunoașterea diplomelor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 09:00

Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 27 octombrie, că va schimba componența comisiilor din minister responsabile de recunoașterea și echivalarea titlurilor de calificare, a stagiilor de pregătire și a atestatelor de studii complementare. Decizia vine după ce a primit mai multe sesizări de la medici rezidenți și specialiști care au reclamat întârzieri nejustificate în evaluarea pregătirii profesionale și a diplomelor, inclusiv a celor obținute în alte state europene.

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