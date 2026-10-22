Accidente cu trotinete electrice: 24 de morți și copii cu traumatisme grave

Publicat 22 oct. 2026, 12:00 Actualizat 22 oct. 2026, 12:02

În ultimele 18 luni, 24 de persoane au murit în accidente cu trotinete electrice, potrivit datelor Poliției Române citate de Coaliția pentru Economia Digitală. În paralel, sute de copii au ajuns la spital cu traumatisme grave, inclusiv leziuni cerebrale, rupturi de organe și fracturi care necesită intervenții chirurgicale complexe. Un neurochirurg din Sibiu povestește despre cazurile în care leziunile sunt atât de severe încât nu mai există șanse reale de recuperare.

Distribuie articolul