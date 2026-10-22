Accidente cu trotinete electrice: 24 de morți și copii cu traumatisme grave

În ultimele 18 luni, 24 de persoane au murit în accidente cu trotinete electrice, potrivit datelor Poliției Române citate de Coaliția pentru Economia Digitală. În paralel, sute de copii au ajuns la spital cu traumatisme grave, inclusiv leziuni cerebrale, rupturi de organe și fracturi care necesită intervenții chirurgicale complexe. Un neurochirurg din Sibiu povestește despre cazurile în care leziunile sunt atât de severe încât nu mai există șanse reale de recuperare.
24 de persoane au murit în accidente cu trotinete electrice
Potrivit datelor Poliției Române prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală, trotinetele electrice au fost implicate în 3.267 de accidente în decurs de 18 luni, soldate cu 24 de decese. Dintre acestea, 2.737 de accidente și 22 de decese au fost asociate trotinetelor deținute individual. În cazul celor închiriate prin aplicații au fost raportate 530 de accidente și două decese.
Sute de copii au ajuns la Urgențe, unii cu leziuni foarte grave
La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București au fost consultați 242 de copii care au suferit traumatisme în accidente cu trotinete electrice, în perioada martie–august 2026. Potrivit datelor transmise de reprezentanții unității medicale, 35% dintre aceștia au avut nevoie de internare, iar aproximativ 10% au ajuns la Terapie Intensivă, cu leziuni foarte grave.
Cei mai mulți pacienți, 61%, aveau între 10 și 15 ani. Alți 31% erau adolescenți, iar 8% aveau sub 10 ani. Traumatismele au variat de la leziuni cranio-cerebrale și fracturi până la traumatisme abdominale, contuzii și rupturi de organe. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de Neurochirurgie, Chirurgie, Ortopedie și Chirurgie Plastică.
Mărturia neurochirurgului care a încercat să salveze copii
Mircea Săceleanu, șeful Secției de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a vorbit despre gravitatea leziunilor cerebrale provocate de accidentele cu trotinete electrice. Medicul, care are peste 16.000 de operații pe creier în experiența sa profesională, explică faptul că unele traumatisme pot avea consecințe devastatoare, chiar și atunci când echipele medicale intervin rapid.
Potrivit Radio România, medicul a povestit și cazul lui Denis, un băiat de 13 ani care a căzut de pe o trotinetă electrică fără să poarte cască. Copilul a ajuns la spital cu un traumatism cranio-cerebral sever și a stat trei săptămâni în comă. În pofida intervențiilor succesive și a eforturilor echipelor de neurochirurgie și terapie intensivă, adolescentul a murit.
Traumatismele pot lăsa sechele permanente
Potrivit medicului Mircea Săceleanu, leziunile cerebrale grave pot avea consecințe pe termen lung chiar și în cazul pacienților care supraviețuiesc. Unele victime pot rămâne cu paralizii sau cu alte sechele severe, care necesită îngrijire și recuperare îndelungată.
Pericolul nu se limitează la loviturile la cap. Medicii din Sibiu au descris și cazuri de fracturi complexe, leziuni grave la genunchi și traumatisme ale organelor interne, inclusiv ale splinei și ficatului, provocate de impactul cu ghidonul sau de căderi.
Specialiștii atrag atenția asupra importanței echipamentului de protecție, în special a căștii, și a respectării regulilor de circulație. Casca poate reduce riscul anumitor leziuni, dar nu elimină complet pericolul unor traumatisme grave.
Medicii cer mai multă responsabilitate și prevenție
Creșterea numărului de accidente a readus în discuție măsurile de siguranță pentru utilizatorii trotinetelor electrice, în special pentru minori. Printre propunerile susținute în dezbaterea publică se numără educația rutieră în școli, dezvoltarea pistelor dedicate, controale mai eficiente și reguli clare privind folosirea echipamentului de protecție.
În România, vârsta minimă pentru circulația cu trotineta electrică pe drumurile publice este de 14 ani, potrivit regulilor rutiere în vigoare. Medicii avertizează că lipsa experienței, viteza și absența căștii pot transforma o căzătură aparent banală într-o urgență medicală cu urmări ireversibile.