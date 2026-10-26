O româncă, condamnată la închisoare în Marea Britanie într-un dosar de trafic de persoane și exploatare sexuală. Ce au descoperit anchetatorii

O româncă în vârstă de 27 de ani a fost condamnată la un an de închisoare de o instanță din Manchester, într-un dosar care vizează traficul de persoane și exploatarea sexuală a unor femei. Maria Branovici și-a recunoscut implicarea într-o infracțiune legată de transportarea unei persoane în scopul exploatării. Cazul face parte dintr-o anchetă amplă privind o rețea de criminalitate organizată, în care au fost implicați soțul acesteia și alți doi cetățeni români.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția din Greater Manchester, membrii grupării au fost condamnați pentru mai multe infracțiuni grave, iar pedepsele primite de cei patru inculpați însumează 38 de ani și jumătate de închisoare.
Maria Branovici, condamnată la un an de detenție
Sentința în cazul Mariei Branovici a fost pronunțată la 5 octombrie 2026, la Tribunalul Coroanei din Manchester. Instanța a condamnat-o la 12 luni de închisoare, după ce aceasta a recunoscut că a facilitat deplasarea unei persoane în scopul exploatării.
Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, judecătorii au dispus și emiterea unui ordin de prevenire a sclaviei și traficului de persoane, care va rămâne în vigoare timp de 10 ani.
Conform informațiilor publicate de autoritățile britanice, românca a fost implicată în aceeași rețea din care făceau parte soțul său, Nicolae Branovici, precum și Ionuț-Robert Marghiol și Denis Vatafu.
Ancheta a vizat activități de recrutare și transportare a unor femei în Marea Britanie, în vederea exploatării sexuale. Investigatorii au identificat cel puțin două victime, existând indicii că numărul persoanelor exploatate ar putea fi mai mare.
Cum funcționa rețeaua de exploatare sexuală
Investigația desfășurată de poliția britanică a scos la iveală un mecanism prin care femeile erau convinse să plece în străinătate, fiind ulterior supuse exploatării.
Potrivit probelor prezentate în instanță, unele dintre victime ar fi fost manipulate emoțional pentru a accepta deplasarea, ajungând apoi să fie constrânse să se prostitueze.
Anchetatorii au analizat inclusiv informațiile recuperate din telefoanele mobile ale persoanelor implicate. Datele obținute au oferit indicii despre modul în care membrii grupării comunicau și despre metodele folosite pentru a controla victimele.
Două femei au reclamat abuzurile la care au fost supuse și au oferit declarații în cadrul procedurilor judiciare. Mărturiile acestora au contribuit la documentarea faptelor și la obținerea condamnărilor.
Liderul grupării, condamnat la 25 de ani de închisoare
Cea mai grea pedeapsă din dosar a fost primită de Ionuț-Robert Marghiol, identificat de anchetatori drept liderul rețelei.
Acesta a fost condamnat la 25 de ani de detenție, după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni, printre care viol, impunerea muncii forțate, facilitarea deplasării unor persoane în scopul exploatării și administrarea unor bordeluri.
Denis Vatafu a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare. Condamnarea sa vizează facilitarea deplasării unei persoane în scopul exploatării și administrarea unui bordel.
La rândul său, Nicolae Branovici, soțul Mariei Branovici, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de două infracțiuni de facilitare a deplasării unor persoane în scopul exploatării, precum și de deținere de cocaină.
Potrivit autorităților britanice, Nicolae și Maria Branovici au fost arestați în februarie 2026, după ce anchetatorii au obținut noi probe în cadrul investigației.
Mărturiile victimelor, importante în anchetă
Declarațiile celor două femei care au reclamat exploatarea au reprezentat o componentă importantă a dosarului. Acestea au vorbit despre abuzurile suferite, iar informațiile oferite au fost analizate alături de celelalte probe strânse de anchetatori.
Datele recuperate din dispozitivele mobile ale inculpaților au contribuit, de asemenea, la conturarea modului de operare al grupării. Potrivit informațiilor prezentate de poliție, conversațiile analizate au scos la iveală detalii despre practicile de manipulare și control exercitate asupra victimelor.
Autoritățile britanice au reiterat că traficul de persoane și exploatarea sexuală reprezintă infracțiuni grave și că persoanele care profită de vulnerabilitatea altora pot fi trase la răspundere penală.
Informațiile despre condamnări au fost făcute publice de Poliția din Greater Manchester, într-un comunicat din 22 octombrie 2026, precum și de Exchange Chambers, în materialele referitoare la proces.