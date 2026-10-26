O româncă, condamnată la închisoare în Marea Britanie într-un dosar de trafic de persoane și exploatare sexuală. Ce au descoperit anchetatorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 oct. 2026, 22:56

O româncă în vârstă de 27 de ani a fost condamnată la un an de închisoare de o instanță din Manchester, într-un dosar care vizează traficul de persoane și exploatarea sexuală a unor femei. Maria Branovici și-a recunoscut implicarea într-o infracțiune legată de transportarea unei persoane în scopul exploatării. Cazul face parte dintr-o anchetă amplă privind o rețea de criminalitate organizată, în care au fost implicați soțul acesteia și alți doi cetățeni români.

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