Angajat al unui ocol silvic din Arad, sub control judiciar. Ar fi introdus date false în SUMAL pentru șase transporturi de lemne

Un angajat în vârstă de 27 de ani al unui ocol silvic privat din județul Arad a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat într-un dosar privind transporturi de material lemnos cu proveniență nelegală. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi introdus informații nereale în sistemul informatic SUMAL pentru șase transporturi, care însumau aproximativ 27 de metri cubi de lemn.
Tânărul, care lucra la un ocol silvic privat din zona Sebiș, este cercetat pentru fals informatic și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane. Acesta fusese reținut pentru 24 de ore, la data de 23 octombrie 2026, în urma cercetărilor desfășurate de polițiștii din Arad.
Cum ar fi fost înregistrate transporturile de lemne în SUMAL
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Arad, ancheta a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonț.
Din verificările efectuate ar fi rezultat că, în perioada mai-octombrie 2026, angajatul ar fi emis șase avize de însoțire pentru transporturi de material lemnos din diferite specii.
Anchetatorii susțin că, la înregistrarea documentelor în aplicația SUMAL, ar fi fost introduse date care nu corespundeau realității. Materialul lemnos vizat de investigație ar fi avut o proveniență nelegală, iar cantitatea totală aferentă celor șase transporturi a fost estimată la aproximativ 27 de metri cubi.
Angajatul ocolului silvic, cercetat pentru fals informatic
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru fals informatic și folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane.
După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, în data de 23 octombrie 2026. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonț a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Ancheta urmărește clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost emise avizele și introduse datele în sistemul informatic de monitorizare a transporturilor de lemn.
Ce rol are sistemul SUMAL în monitorizarea transporturilor de lemn
SUMAL este sistemul informatic utilizat în România pentru monitorizarea trasabilității materialelor lemnoase. Prin intermediul acestuia sunt înregistrate și urmărite operațiuni din sectorul forestier, inclusiv transporturile de lemn.
Introducerea unor informații nereale în acest sistem poate afecta verificarea provenienței materialului lemnos și activitatea autorităților responsabile de combaterea transporturilor ilegale.
În cazul din județul Arad, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele investigate.