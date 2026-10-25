Angajat al unui ocol silvic din Arad, sub control judiciar. Ar fi introdus date false în SUMAL pentru șase transporturi de lemne

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 16:50

Un angajat în vârstă de 27 de ani al unui ocol silvic privat din județul Arad a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat într-un dosar privind transporturi de material lemnos cu proveniență nelegală. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi introdus informații nereale în sistemul informatic SUMAL pentru șase transporturi, care însumau aproximativ 27 de metri cubi de lemn.

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