Fiul lui Tudorel Toader, reținut sub acuzații de agresiune sexuală. Fostul ministru susține că este vizat personal
Tudorel Toader și Alexandru Toader. Foto: Facebook
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Procurorii investighează acuzații de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, în legătură cu mai multe studente.
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut vineri, 23 octombrie 2026, iar procurorii au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cazul vizează presupuse infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost comise în raport cu mai multe studente de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Alexandru Toader a fost lector universitar la Facultatea de Drept a instituției, iar în prezent are calitatea de notar. Propunerea de arestare preventivă urmează să fie analizată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Iași, instanța competentă în raport cu această calitate.
Ce acuzații cercetează procurorii în dosarul lui Alexandru Toader
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a anunțat că ancheta vizează fapte presupus comise în relația cu studente ale universității. Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului, iar în data de 23 octombrie au înaintat instanței solicitarea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
„În cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore față de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar la data de 23 octombrie 2026 a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.
Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.
Propunerea urmează să fie soluționată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente, având în vedere calitate de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iași”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
Acuzațiile sunt în curs de investigare, iar propunerea procurorilor privind arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare.
Două studente au reclamat presupuse abuzuri încă din 2025
Cazul a devenit public în noiembrie 2025, când publicația locală ReporterIS a publicat o anchetă, preluată și de Edupedu, despre acuzațiile formulate de două studente la adresa lui Alexandru Toader.
Potrivit relatărilor din acea perioadă, tinerele au susținut că lectorul le-ar fi hărțuit și le-ar fi cerut să întrețină relații sexuale cu el pentru a promova examenele. Una dintre studente a afirmat că ar fi cedat avansurilor și că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta „prima dată în biroul lui Toader de la facultate”.
La momentul publicării anchetei, Alexandru Toader a oferit un răspuns pentru ReporterIS, fără să comenteze concret acuzațiile.
„n-am nimic de comentat. Eu știu care este relația cu presa, în general vorbind. Orice spui, că spui, că nu spui, aveți această libertate de interpretare”.
Ce măsuri a luat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” după apariția acuzațiilor
În aceeași zi în care au fost publicate informațiile din ancheta jurnalistică, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a hotărât să înceapă o cercetare în acest caz.
Tot atunci, Consiliul Facultății de Drept a adoptat în unanimitate o recomandare ca Alexandru Toader, la acea vreme lector universitar, să se abțină de la activitățile didactice până la clarificarea situației.
Conducerea facultății și-a reafirmat, de asemenea, „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”.
Tudorel Toader susține că dosarul fiului său este un atac la adresa lui
Fostul ministru al Justiției a reacționat public după reținerea fiului său. Într-o postare pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că dosarul ar reprezenta o acțiune îndreptată împotriva sa și a contestat modul în care au fost formulate acuzațiile.
„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!
În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.
De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.
Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.
Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.
Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.
Fostul rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a afirmat, astfel, că fiul său nu ar fi avut acces anterior la acuzațiile formulate și nici posibilitatea de a propune probe în apărare. El și-a exprimat încrederea că judecătorii vor dispune eliberarea acestuia.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News