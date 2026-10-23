Fiul lui Tudorel Toader, reținut sub acuzații de agresiune sexuală. Fostul ministru susține că este vizat personal

Publicat 23 oct. 2026, 17:09 Actualizat 23 oct. 2026, 17:13

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Procurorii investighează acuzații de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, în legătură cu mai multe studente.

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