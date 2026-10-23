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Justitie· 2 min citire

Un economist al Universității Spiru Haret, trimis în judecată pentru delapidare. Prejudiciul depășește 900.000 de lei

Justiție/ Colaj/ Foto: Profimedia

Justiție/ Colaj/ Foto: Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat23 oct. 2026, 17:02
Actualizat23 oct. 2026, 17:03

Un fost economist al Universității Spiru Haret și al Fundației România de Mâine a fost trimis în judecată pentru delapidare, după ce ar fi transferat peste 900.000 de lei din conturile celor două entități în conturile sale și în cel al soției sale. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi falsificat sute de documente pentru a ascunde operațiunile, desfășurate pe parcursul a peste 10 ani.

Peste 916.000 de lei, transferați în conturile personale

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, care a instrumentat dosarul, faptele ar fi fost comise în perioada martie 2012 – iulie 2022, când inculpatul V.H.C. lucra ca economist și îndeplinea atribuții de gestionar și administrator în fapt.

Procurorii susțin că acesta și-ar fi însușit în total 916.533 de lei, prin 191 de viramente bancare din conturile Universității Spiru Haret și ale Fundației România de Mâine, precum și prin retrageri de numerar de la casieriile universității.

În perioada martie 2012 - iulie 2022, inculpatul V.H.C, în calitate de gestionar şi administrator în fapt, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de economist, prin efectuarea a 191 de viramente bancare din contul Universităţii Spiru Haret, respectiv al Fundaţiei România de Mâine, atât în contul bancar personal cât şi în contul bancar aparţinând soţiei sale, respectiv realizarea unui număr de 115 ridicări de numerar de la casieriile Universităţii Spiru Haret, şi-a însuşit suma totală de 916.533,00 lei, dintre care 813.786,00 lei din patrimoniul persoanei vătămate Universitatea Spiru Haret şi 102.747,00 lei din patrimoniul persoanei vătămate Fundaţia România de Mâine

— se arată în comunicatul procurorilor.

Din suma totală, 813.786 de lei ar proveni din patrimoniul Universității Spiru Haret, iar 102.747 de lei, din cel al Fundației România de Mâine.

345 de documente, falsificate pentru a ascunde plățile

Anchetatorii susțin că, pentru a crea aparența de legalitate a sumelor încasate, bărbatul ar fi falsificat 345 de înscrisuri sub semnătură privată. Documentele ar fi inclus state de plată lunare pentru virarea salariilor în conturi bancare, state de plată prin casierie și borderouri pentru plata salariilor în avans sau la lichidare.

Potrivit procurorilor, în documente ar fi fost introduse valori salariale nereale sau ar fi fost omise anumite sume pe care inculpatul și le-ar fi însușit necuvenit. Ulterior, înscrisurile ar fi fost folosite în circuitul financiar-contabil al celor două entități.

În aceeaşi perioadă în vederea producerii de consecinţe juridice, respectiv pentru a ordona efectuarea de plăţi într-un cuantum majorat către acesta şi către soţia sa şi pentru a crea aparenţa de legalitate şi temeinicie a cuantumului plăţilor efectuate din patrimoniul persoanelor vătămate Universitatea Spiru Haret şi Fundaţia România de Mâine, a falsificat, cu prilejul întocmirii documentelor care au stat la baza plăţilor salariale, prin inserarea unor cuantumuri salariale necorespunzătoare adevărului şi prin omiterea inserării unor cuantumuri salariale pe care şi le-a însuşit în mod necuvenit în realitate, un număr de 345 de înscrisuri sub semnătură privată, reprezentate de state de plată lunare pentru viramentul salariilor în contul bancar, state de plată a salariilor la lichidare prin casierie şi borderouri pentru plata salariilor în avans şi pentru plata salariilor la lichidare, înscrisuri pe care le-a şi folosit prin introducerea lor în circuitul financiar contabil

— informează procurorii.

Cum ar fi falsificat datele salariale ale sale și ale soției

Anchetatorii mai susțin că inculpatul ar fi introdus date informatice false în sistemele celor două entități. Concret, în 155 de Declarații 112 ar fi fost înscrise valori neconforme ale drepturilor salariale.

În perioada august 2015 – iulie 2022, acesta ar fi transmis băncii valori majorate artificial pentru salariul său și al soției sale. Potrivit procurorilor, majorarea sumelor brute ar fi avut drept consecință și creșterea contribuțiilor achitate în raport cu valorile salariale declarate.

La cât se ridică paguba estimată de anchetatori

În cursul urmăririi penale, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, precum și asupra unor sume de bani din conturile bancare deschise pe numele acestuia. Măsurile au fost dispuse până la concurența sumei de 1.188.157 de lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei. Procurorii au solicitat instanței menținerea acestora, în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Sectorului 3 București. Inculpatul este acuzat de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și fraudă informatică, toate în formă continuată.

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