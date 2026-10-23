Un economist al Universității Spiru Haret, trimis în judecată pentru delapidare. Prejudiciul depășește 900.000 de lei

Un fost economist al Universității Spiru Haret și al Fundației România de Mâine a fost trimis în judecată pentru delapidare, după ce ar fi transferat peste 900.000 de lei din conturile celor două entități în conturile sale și în cel al soției sale. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi falsificat sute de documente pentru a ascunde operațiunile, desfășurate pe parcursul a peste 10 ani.
Peste 916.000 de lei, transferați în conturile personale
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, care a instrumentat dosarul, faptele ar fi fost comise în perioada martie 2012 – iulie 2022, când inculpatul V.H.C. lucra ca economist și îndeplinea atribuții de gestionar și administrator în fapt.
Procurorii susțin că acesta și-ar fi însușit în total 916.533 de lei, prin 191 de viramente bancare din conturile Universității Spiru Haret și ale Fundației România de Mâine, precum și prin retrageri de numerar de la casieriile universității.
Din suma totală, 813.786 de lei ar proveni din patrimoniul Universității Spiru Haret, iar 102.747 de lei, din cel al Fundației România de Mâine.
345 de documente, falsificate pentru a ascunde plățile
Anchetatorii susțin că, pentru a crea aparența de legalitate a sumelor încasate, bărbatul ar fi falsificat 345 de înscrisuri sub semnătură privată. Documentele ar fi inclus state de plată lunare pentru virarea salariilor în conturi bancare, state de plată prin casierie și borderouri pentru plata salariilor în avans sau la lichidare.
Potrivit procurorilor, în documente ar fi fost introduse valori salariale nereale sau ar fi fost omise anumite sume pe care inculpatul și le-ar fi însușit necuvenit. Ulterior, înscrisurile ar fi fost folosite în circuitul financiar-contabil al celor două entități.
Cum ar fi falsificat datele salariale ale sale și ale soției
Anchetatorii mai susțin că inculpatul ar fi introdus date informatice false în sistemele celor două entități. Concret, în 155 de Declarații 112 ar fi fost înscrise valori neconforme ale drepturilor salariale.
În perioada august 2015 – iulie 2022, acesta ar fi transmis băncii valori majorate artificial pentru salariul său și al soției sale. Potrivit procurorilor, majorarea sumelor brute ar fi avut drept consecință și creșterea contribuțiilor achitate în raport cu valorile salariale declarate.
La cât se ridică paguba estimată de anchetatori
În cursul urmăririi penale, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, precum și asupra unor sume de bani din conturile bancare deschise pe numele acestuia. Măsurile au fost dispuse până la concurența sumei de 1.188.157 de lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei. Procurorii au solicitat instanței menținerea acestora, în vederea recuperării prejudiciului.
Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Sectorului 3 București. Inculpatul este acuzat de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și fraudă informatică, toate în formă continuată.