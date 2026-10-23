Un economist al Universității Spiru Haret, trimis în judecată pentru delapidare. Prejudiciul depășește 900.000 de lei

Publicat 23 oct. 2026, 17:02 Actualizat 23 oct. 2026, 17:03

Un fost economist al Universității Spiru Haret și al Fundației România de Mâine a fost trimis în judecată pentru delapidare, după ce ar fi transferat peste 900.000 de lei din conturile celor două entități în conturile sale și în cel al soției sale. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi falsificat sute de documente pentru a ascunde operațiunile, desfășurate pe parcursul a peste 10 ani.

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