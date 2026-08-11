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Economie· 1 min citire

Românii vor plăti taxă pe centrale și pe sobe. Guvernul pregătește înlocuirea treptată a sobelor pe lemne din 3,5 milioane de gospodării

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Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 19:18
Actualizat11 aug. 2026, 19:22
SursăRealitatea PLUS

Românii care se încălzesc cu lemne sau gaze ar putea avea parte de noi cheltuieli. Un proiect aflat în Parlament prevede înlocuirea treptată a sobelor vechi cu sisteme mai eficiente, precum pompele de căldură sau panourile fotovoltaice. Măsura vizează aproximativ 3,5 milioane de gospodării, în special din mediul rural.

Noi taxe în România

Mulți oameni rămân, însă, sceptici, în privința noii tehnologii. Românilor le vine greu să renunțe la soba cu care trăiesc încă din copilărie. Mai mult, se tem că ar putea rămâne oricând fără curent electric.

Însă, dacă nu vor renunța la încălzirea tradițională cu gaz sau la sobă, românii ar putea ajunge să plătească mai mult pentru emisiile de dioxid de carbon. Noua măsură ar putea intra în vigoare de anul viitor, iar costurile ar putea ajunge, potrivit unor estimări, la aproximativ 45 de euro pe an pentru o gospodărie.

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