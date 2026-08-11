Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Românii vor plăti taxă pe centrale și pe sobe. Guvernul pregătește înlocuirea treptată a sobelor pe lemne din 3,5 milioane de gospodării
Publicat11 aug. 2026, 19:18
Actualizat11 aug. 2026, 19:22
SursăRealitatea PLUS
Românii care se încălzesc cu lemne sau gaze ar putea avea parte de noi cheltuieli. Un proiect aflat în Parlament prevede înlocuirea treptată a sobelor vechi cu sisteme mai eficiente, precum pompele de căldură sau panourile fotovoltaice. Măsura vizează aproximativ 3,5 milioane de gospodării, în special din mediul rural.
Citește și
- 15:19Siteul și aplicațiile de la cadastru sunt parțial funcțional, după aproape o lună de la atacul cibernetic masiv
- 14:59România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă
- 14:49Comisia Europeană, despre alerta energetică din România: „Situația este tensionată, dar rămâne sigură și stabilă”
- 14:26Bulgaria, „tigrul” energetic al UE. Cum au ajuns vecinii de la Sud de Dunăre liderii UE în stocarea energiei electrice
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News