Românii vor plăti taxă pe centrale și pe sobe. Guvernul pregătește înlocuirea treptată a sobelor pe lemne din 3,5 milioane de gospodării

Publicat 11 aug. 2026, 19:18 Actualizat 11 aug. 2026, 19:22 Sursă Realitatea PLUS

Românii care se încălzesc cu lemne sau gaze ar putea avea parte de noi cheltuieli. Un proiect aflat în Parlament prevede înlocuirea treptată a sobelor vechi cu sisteme mai eficiente, precum pompele de căldură sau panourile fotovoltaice. Măsura vizează aproximativ 3,5 milioane de gospodării, în special din mediul rural.

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