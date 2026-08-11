Scădere de 28% pentru piața auto din România în iulie. Mașinile noi clasice frânează brusc, însă electricele și cele plug-in hibrid prind viteză

Luna iulie a adus o evoluție contrastantă pe piața auto autohtonă, marcând o prăbușire de 28% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de iulie 2025. În schimb, segmentul vehiculelor nepoluante continuă să prindă viteză, înregistrând creșteri consistente de 57% pentru mașinile complet electrice și de 71% pentru cele de tip plug-in hybrid.
Piața auto românească traversează o perioadă de contractare, înmatriculările de autoturisme noi înregistrând în luna iulie o scădere de 28% față de perioada similară a anului trecut, cu un total de 11.633 de unități livrate. Recompunerea cererii și schimbarea preferințelor consumatorilor readuc în prim-plan vulnerabilitățile sectorului, scăderea cumulată pe primele șapte luni ale anului ajungând la 5,5% comparativ cu intervalul similar din 2025.
Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie, subliniază că, în pofida declinului general, structura pieței trece printr-o transformare profundă. Avansează vizibil interesul pentru tehnologiile nepoluante, în timp ce motorizările tradiționale pierd teren de la o lună la alta. În acest context, reprezentanții industriei solicită politici publice predictibile pentru stimularea înnoirii parcului auto, fără intervenții care să provoace blocaje sau ezitări în rândul cumpărătorilor.
Declin abrupt pentru benzină și motorină: SUV-urile rămân opțiunea preferată
Scăderea din iulie a afectat în mod direct motoarele cu ardere internă. Înmatriculările de autoturisme pe benzină au consemnat un recul de 34% față de iulie 2025, ajungând la o cotă de piață de 35%. În paralel, motorizările diesel au înregistrat un declin de 50%, reprezentând doar 4,4% din totalul achizițiilor. Nici vehiculele de tip mild-hybrid nu au fost ocolite de scăderi, raportând o diminuare de 35% și o cotă de 20,7% din piață (dintre care 74% sunt pe benzină, 14% pe GPL și 12% pe motorină).
În ceea ce privește preferințele pe segmente, preferința românilor pentru caroserii înalte rămâne neschimbată:
SUV-uri: domină autoritar topul, având o cotă de piață de 54,6%;
Clasa C: ocupă poziția a doua, cu 25,5%;
Clasa B: completează podiumul, însumând 13,7% din opțiuni.
Mașinile electrificate au depășit 60% din piață
Schimbarea de paradigmă este confirmată de avansul categoriilor ecologice. Modelele „electrificate” — care includ vehiculele 100% electrice, plug-in hybrid, full-hybrid și mild-hybrid — au reprezentat în luna iulie 60% din totalul înmatriculărilor, depășind pentru prima dată cota cumulată a vehiculelor pe benzină și motorină.
Cea mai spectaculoasă evoluție a fost raportată pe segmentele de reîncărcare la priză:
Autoturismele pur electrice: au crescut cu 57% în iulie, atingând o cotă de piață de 7% (față de 3,2% în iulie 2025).
Modelele plug-in hybrid: au avansat cu 71%, ajungând la o pondere de 14,6% din piață (față de 6,1% în perioada similară a anului trecut).
Topul celor mai vândute modele pe fiecare tehnologie
Datele centralizate de APIA pentru primele șapte luni arată că lupta pe segmentul mașinilor verzi este condusă de producători care au mizat pe electrificare masivă:
Pure Electric (100% electrice): Tesla Model Y conduce clasamentul cu 870 de unități (o creștere de 341%), urmată de Tesla Model 3 (668 de unități) și BYD Dolphin Surf (553 de unități).
Plug-in Hybrid: BYD Seal U DM-i ocupă primul loc cu 719 unități, urmat de Toyota RAV4 (579 de unități) și Chery TIGGO9 (485 de unități).
Full-Hybrid: Toyota Corolla domină detașat cu 2.934 de unități (+28%), urmată de Toyota Yaris Cross (1.613 unități) și Dacia Duster (1.415 unități).
Mild-Hybrid: Dacia Duster se află pe prima poziție cu 1.825 de unități (în scădere cu 55%), devansând Skoda Octavia (1.110 unități) și Dacia Bigster (919 unități).
Scăderi la vehiculele comerciale ușoare, dar avans la transportul greu
Performanța slabă a pieței auto s-a reflectat și în sectorul comercial. Segmentul vehiculelor comerciale ușoare și al minibusurilor a înregistrat în iulie o scădere de 33% comparativ cu aceeași lună din 2025. De asemenea, utlitarele ușoare electrice au consemnat o ușoară regresie în primele șapte luni ale anului, ajungând la 325 de unități, față de 393 de unități în perioada similară din anul precedent.
În schimb, sectorul vehiculelor comerciale grele și al autobuzelor a avut o evoluție pozitivă în iulie, marcând o creștere de 6% față de aceeași lună din 2025, în timp ce categoria vehiculelor grele de peste 16 tone și a autotractoarelor s-a menținut relativ stabilă, cu o variație minimă de -0,4%.