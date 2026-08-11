Este oficial! Centrala Turceni nu se oprește. România va cere voie de la UE s-o țină pornită din cauza crizei energetice

Centrala pe cărbuni de la Turceni, programată să fie în închisă la sfârșitul lunii august, în urma înțelegerilor cu UE, va fi menținută în stare de funcționare din cauza crizei energetice. Anunțul oficial a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
România nu va scoate din funcțiune grupul energetic de 330 MW de la Termocentrala Turceni la data de 31 august, dată prevăzută inițial în calendarul de decarbonizare convenit cu Comisia Europeană. Ministerul Energiei urmează să informeze oficial autoritățile de la Bruxelles cu privire la această decizie, invocând situația extrem de dificilă în care se află în prezent Sistemul Energetic Național.
Anunțul a fost făcut marți de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, înaintea unei ședințe extraordinare a grupului de lucru pe electricitate.
Negocieri pentru reevaluarea Jalonului 119A din PNRR
Oficialul a precizat că prioritățile Guvernului vizează menținerea stabilității rețelei naționale și evitarea oricărui risc de deficit de energie, chiar dacă măsura intră în divergență cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Avem nevoia de a găsi înțelegerea Comisiei Europene că nu putem închide unitatea de la Turceni la 31 august. Trăim cu o speranță puternică, spre certitudine. Evident că cel mai bun scenariu ar fi acela în care Comisia Europeană ne-ar accepta și ar redeschide, ar reevalua Jalonul 119A. Dar, în acest moment, nu există o intenție de a închide Turceni 5”, a afirmat Cristian Bușoi.
Cărbunele, un pilon critic în condiții de criză
Grupul energetic de la Turceni face parte din Jalonul 119A, care stabilește reforma pieței de energie electrică prin eliminarea treptată a capacităților pe bază de cărbune și înlocuirea lor cu surse mai puțin poluante.
Totuși, pe fondul secetei care a afectat producția hidroelectrice, al capacităților reduse de stocare și al tensiunilor de pe piața regională, menținerea în funcțiune a unității de la Turceni devine esențială pentru a preveni dezechilibrele majore și pentru a asigura necesarul de consum al țării.