Sindicatul Ambulanța cere măsuri urgente după atacul din Cluj. Echipajele ar putea fi încadrate la „condiții deosebit de periculoase”

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România cere autorităților să ia măsuri urgente pentru protejarea echipajelor medicale. Solicitarea vine după ce un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timpul unei misiuni.
Sindicaliștii susțin că incidentul arată cât de vulnerabil este personalul care lucrează în prespital. Federația solicită și încadrarea serviciilor publice de ambulanță în categoria I de condiții deosebit de periculoase.
„Atacul asupra echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Cluj ne obligă să privim cu seriozitate o realitate pe care echipajele de ambulanță din prespital o cunosc de mult timp”, se arată în comunicat. Sindicaliștii explică faptul că intervențiile se desfășoară în medii imprevizibile, pe stradă, în locuințe, în spații publice sau pe terenuri greu accesibile. Personalul se poate confrunta cu violențe, substanțe periculoase, incendii, electrocutări și fenomene meteorologice extreme. „Un echipaj pleacă la fiecare solicitare cu o singură certitudine: trebuie să ajute. Nu știe însă întotdeauna în ce condiții va trebui să o facă”, transmite federația.
Pe lângă aceste pericole, angajații serviciilor de ambulanță sunt expuși riscurilor biologice și rutiere. Ei trebuie să ia rapid decizii medicale și se confruntă frecvent cu suferința, accidentele, moartea și alte situații traumatizante. „Aceste riscuri nu apar separat. Ele se pot cumula și pot acționa simultan. Iar echipajul de ambulanță este cel care ajunge direct în mijlocul acestei realități”, arată sindicaliștii.
Federația consideră că riscurile activității din prespital trebuie evaluate și recunoscute corespunzător în legislația privind condițiile de muncă. Autoritățile sunt chemate să crească siguranța personalului și să includă activitatea serviciilor publice de ambulanță în categoria I de condiții deosebit de periculoase. Sindicaliștii spun că această încadrare trebuie să reflecte toate riscurile cu care se confruntă echipajele în timpul intervențiilor. „Astăzi a fost un echipaj din Cluj. Mâine poate fi orice echipaj de ambulanță din România”, avertizează federația.