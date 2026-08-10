Sindicatul Ambulanța cere măsuri urgente după atacul din Cluj. Echipajele ar putea fi încadrate la „condiții deosebit de periculoase”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 12:59

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România cere autorităților să ia măsuri urgente pentru protejarea echipajelor medicale. Solicitarea vine după ce un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timpul unei misiuni.

Distribuie articolul