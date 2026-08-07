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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce timpul pare să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânim?
De ce ni se pare că anii trec tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele psihologice și neurologice care influențează percepția timpului și explică de ce această senzație devine tot mai intensă odată cu vârsta.
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