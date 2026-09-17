Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată

Scris de Catalina Anghel Publicat: 17 sept. 2026, 09:30

Arsurile, gustul acru în gură sau regurgitațiile pot deveni mai supărătoare seara, mai ales după o masă consistentă. Poziția orizontală favorizează întoarcerea conținutului gastric către esofag și poate întrerupe somnul.

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