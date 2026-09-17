Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată

Arsurile, gustul acru în gură sau regurgitațiile pot deveni mai supărătoare seara, mai ales după o masă consistentă. Poziția orizontală favorizează întoarcerea conținutului gastric către esofag și poate întrerupe somnul.
Refluxul gastroesofagian nocturn apare atunci când acidul sau alte componente din stomac urcă în esofag în timpul nopții. Pe lângă arsurile retrosternale, pot apărea tuse, răgușeală, iritație în gât sau agravarea astmului. Mesele consumate foarte aproape de culcare, porțiile mari, excesul ponderal și anumite alimente sau băuturi pot accentua simptomele.
Măsurile simple pot face diferența: ultima masă ar trebui să fie cu câteva ore înainte de somn, iar la unele persoane ajută ridicarea capătului superior al patului. Dacă simptomele apar frecvent, trezesc pacientul noaptea, se asociază cu dificultăți la înghițire sau persistă în ciuda schimbărilor de stil de viață, este indicată evaluarea gastroenterologică.
Ai grijă de tine!
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